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藍委指疫苗價格黑箱 莊人祥：到貨前暫不公開

中央社 / 台北25日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。圖／指揮中心提供

國民黨立委陳玉珍近日質疑政府不公布疫苗價格是黑箱作業，指揮中心發言人莊人祥今天表示，疫苗議價、採購過程都有學者專家參與，在疫苗到貨前為防節外生枝，暫不公開。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明此事，針對指揮中心指揮官陳時中日前指出新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種速度「可以再快一點」，莊人祥也指出，指揮中心早在接種前就建議各醫院排班、分批接種，目前都按照規劃分批施打，每個醫院對於要接種的醫事人員都有進行預約安排。

莊人祥說，現階段僅開放專責醫院第一線醫事人員接種疫苗，下一波將開放第三、四類醫事人員，包括專責醫院裡的行政人員、志工等非第一線人員以及診所醫事人員，未來會再請衛生局加強協助媒合和增開診數量，視情況適度開放下一波醫事人員接種。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 疫苗

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