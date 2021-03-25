打疫苗不適告假立院？陳時中：今天太多會議要主持

衛福部長陳時中原訂今早赴立法院備詢，昨晚卻臨時請假，外界猜測是否為接種AZ疫苗後不適。陳時中今天澄清，他礙於有多個重要會議要主持才請假，絕對不是因為發燒或身體不適。

衛生福利部長陳時中22日率先接種牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，近日自曝接種後手臂緊繃，當晚也有點輕微發燒，隔日已退燒。

陳時中原訂今天上午赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢，但昨晚臨時請假，改由衛福部次長石崇良代打，外界猜測陳時中臨時請假是否和接種AZ疫苗後出現不適症狀有關。

石崇良答詢時表示，陳時中施打疫苗後確實出現了輕微的免疫反應，但大致上狀況都很好，身體也很好，今天主要是為了主持與疫情相關的會議，才向委員會請假。

陳時中稍晚也主動致電媒體澄清，強調他只有接種後當晚出現些微發燒，隔天就好了，今天因為有很多重要會議需要他主持，並決定防疫相關事宜，實在分身乏術，才向立法院請假，絕對不是因為發燒或身體不適。