AZ疫苗開打！台中市衛生局：3天641人接種 尚無不良反應

首批AZ疫苗本月22日起在全台57家醫院開打，台中市衛生局統計，台中共分配到5900劑，中央核定包括台中榮總等6家醫院開打，後陸續增加醫院家數，目前共7家開打，首日有103名醫護人員接種，第二天268人接種，昨天第三天也有270人接種，第二、第三天接種的人數都較首日近3倍增。台中市衛生局今天說，累計3天有641人接種，尚無明顯不良反應事件，將持續宣導醫護人員接種疫苗，降低受感染風險。

衛生局說，台中市計有17家專責醫院，首波提報有意願接種人數為7450人。台中獲中央指定AZ疫苗接種合約醫院由原核定6家增至10家，目前開打合約醫院共7家，至今接種情況良好。

衛生局說明，AZ疫苗對症狀感染的保護力可達79%，疫苗兩劑接種的間隔至少需8周，為確保醫護人員接種疫苗後能獲得完整休息，且不影響醫院工作量能，疫苗以分批分階段方式安排接種，避免同單位人員同時接種。另依據中央流行疫情指揮中心表示，因服用避孕藥與接受賀爾蒙治療為引起血栓危險因子，建議先暫緩施打。

衛生局長曾梓展提醒，完成疫苗施打後，均可拿到一張可隨身攜帶的證明小卡，上面會登錄接種日期、疫苗名稱，做為日後出入境時的重要個人防疫文件。接種後需在現場休息至少30分鐘，並且在1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應，在第1次接種的8周後，應再完成第2劑接種，以及早產生完整保護力。

曾梓展說明，另接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。

台中榮總說明，台中榮總在院長陳適安領軍副院長傅雲慶、葛光中及主任秘書姚鈺帶頭施打下，第一梯次預計施打200多人。

衛福部台中醫院說，台中醫院共配發80劑疫苗，可容納800名醫護施打，由院長侯承伯領軍副院長葉周明、林紹雯及高階主管率先施打，院內符合施打資未來預計採分批分流於一周內接種完畢。格人員達一千多人，涵蓋一線接觸確診者、接觸疑似個案者及檢疫所值勤人員。