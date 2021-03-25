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醫護接種AZ後進加護病房 石崇良：僅7例輕微不良反應

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
石崇良今赴立法院備詢。記者楊雅棠／攝影
石崇良今赴立法院備詢。記者楊雅棠／攝影

國內開打AZ疫苗後，傳出北部某醫學中心一名四十多歲護理師，接種AZ疫苗後不到十秒，出現急性過敏反應，並送進加護病房觀察。衛福部次長石崇良對此表示，據了解該案並未出現嚴重不良反應，主要是醫院為求慎重而安置在加護病房，目前已經離開加護病房。

石崇良今赴立法院衛環委員會備詢，被問及醫護接種AZ疫苗後發生不良反應一事。他表示，截至昨晚已有4000名醫護人員接種疫苗，只有7例輕微的不良反應事件。

至於外傳北部有護理師接種AZ疫苗後，發生全身起疹、臉部紅腫、喉嚨腫脹、心悸等劇烈反應，醫師立即給予氣管擴張劑，緊急搶救，生命跡象穩定後，將該個案送進加護病房觀察。

石崇良表示，因為出現過敏反應不知道會多嚴重，最嚴重的是「過敏性休克」，會產生呼吸道症狀，血壓也會變化，因此院方為求慎重而安置在加護病房。但該案雖然出現呼吸急促卻並未出現哮喘聲，研判並未出現呼吸道緊縮，也沒有需要使用升壓劑。目前個案生命徵象都穩定，也已離開加護病房。

石崇良說，因為過敏與個人體質有關，且同一瓶疫苗僅有此例發生不良反應，因此並非疫苗出現問題。而原本已配送58家院所施打疫苗，會再增加14家院所為施打據點。

但傳出衛福部金門醫院以考績要求醫護人員打疫苗，若不願接種，考績恐只有乙等。對此，石崇良表示，金門施打的醫院只有一家，會再了解是否有相關情事發生。

AZ疫苗已正式開打，傳出有護理師施打後進加護病房。記者楊雅棠／攝影
AZ疫苗已正式開打，傳出有護理師施打後進加護病房。記者楊雅棠／攝影

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