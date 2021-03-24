新增2境外移入 星、越改列低風險

港澳生想回家！港澳生反映疫情至今已許久沒有回家，希望縮短居家檢疫時間，對此，中央流行疫情指揮中心指揮專陳時中表示仍需研議，但並非不可能，並公布24日新增新冠肺炎兩例境外移入個案。

境外規範再放寬

陳宗彥表示，至於4月1日即將出發的首批帛琉泡泡旅遊團已有候位的情況，而華航目前暫定於13點30分起飛，但是否提早還在商議中。旅客預計於上午8點報到，依所屬旅遊團分批採檢，並將檢體送至部立桃園醫院檢驗，旅客拿到實體檢驗證明後，會整團過海關。

陳宗彥也指出，目前已規劃兩個區域供帛琉旅團的旅客休息，且會與其他旅客進行分流。而陳時中表示，目前越南及新加坡的病例有所趨緩，而越南雖有少數疫情，但多為可追蹤及境外移入案例，因此兩國從今天起調降為低風險國家。

至於有記者提問，澳門一直被列為低風險地區，但遲遲沒有鬆綁相關防疫策略，因此澳門境外生提到是否能比照商務泡泡，居家檢疫縮短為5天，對此陳時中回應，相關放寬需要視人數再做決定，預期可以給一點正面回應。

新增2境外移入

羅一鈞則指出，繼3月22日1580人次接種AZ疫苗後，截至目前已累計有3218 人接種，而尚未開打縣市包括雲林縣、嘉義市及離島的金門與連江。關於不良反應則新增3件，多為頭痛、肌肉痛、手臂酸麻等，目前沒通報嚴重不良反應或住院重症，而目前V watch的使用人數除昨天公布的841人，到24日共1667人使用，其中742人有回報相關症狀，問卷有6成反應注射部位疼痛。

陳時中公布24日新增兩例境外移入個案，分別為印尼籍20多歲女學生，及菲律賓籍20多歲男移工，兩人登機前採檢均為陰性，抵台後檢疫期滿再度採檢，並於24日確診，其中印尼籍女學生在印尼曾有新冠肺炎病史，於當地康復後來台就學。

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