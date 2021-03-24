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AZ疫苗桃園市打最多 東奧選手也有10人接種

中央社 / 台北24日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，在疫苗開始接種前，作為接種點的醫療院所原本只有57家，22日開打當天高醫附醫也加入接種院所並獲配送1000劑，因此接種院所從57家增至58家，已配送疫苗數也從4萬4500劑增至4萬5500劑。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，在疫苗開始接種前，作為接種點的醫療院所原本只有57家，22日開打當天高醫附醫也加入接種院所並獲配送1000劑，因此接種院所從57家增至58家，已配送疫苗數也從4萬4500劑增至4萬5500劑。圖／指揮中心提供

指揮中心最新統計，昨天全台共有1638人接種AZ疫苗，桃園市接種422人最多，其次依序為高雄市325人、台中市268人；此外，東京奧運培訓隊也已有10人接種疫苗。

首批牛津AZ的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗3月3日自韓國運抵台灣，歷經2週檢驗封緘，衛生福利部食品藥物管理署18日正式放行，19日開始配送4.5萬劑疫苗至全台58家醫療院所，22日全台開始接種。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天受訪時表示，在疫苗開始接種前，作為接種點的醫療院所原本只有57家，22日開打當天高醫附醫也加入接種院所並獲配送1000劑，因此接種院所從57家增至58家，已配送疫苗數也從4萬4500劑增至4萬5500劑。

莊人祥說，今天起接種院所將再增加14家，並配送6600劑疫苗，全台累計接種醫院共72家、累計配送疫苗為5萬2100劑量。

根據指揮中心最新統計，3月23日全台各縣市共接種1638劑AZ疫苗，其中桃園市接種422人最多，依序為高雄市325人、台中市268人、台北市184人、新北市107人，全台累計接種人數為3218人。

進一步分析，責任醫院風險等級1的醫事人員累計有1906人接種、累計接種率3.31%，責任醫院風險等級2的醫事人員共有1161人接種、接種率0.85%；奧運培訓隊共有10人接種、其他族群則有141人接種。

莊人祥解釋，由於每瓶疫苗一開封就是10人份，必須在6小時內接種完畢，因此醫院大多備有疫苗打不完的替代方案，若單瓶湊不到10人接種，剩下的疫苗可能讓醫院行政等人員優先開打，因此才會多出141人的「其他」族群，另像是行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中也屬於其他族群。

在不良事件方面，截至23日共有1667人參與V-Watch疫苗接種健康回報系統，接種後第一天的健康回報者當中，有63.1%接種者回報注射部位疼痛、55.4%肌肉痛、52.6%疲倦、42.9%頭痛、41.8%畏寒、26.6%自覺體溫偏高、22.2%關節痛、20.4%注射部位腫脹、12.1%食慾不振、11.6%失眠。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，V-Watch主要透過接種者主動回報，蒐集接種後的症狀，以便和國內外資料進行比對，和不良事件通報機制不一樣。

新冠肺炎 COVID-19

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