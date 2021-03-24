COVAX疫苗配送作業延遲 受援助國拿較多

COVAX的新冠肺炎疫苗到貨時程受各界關注，指揮中心今天表示，COVAX日前已發布聲明指出，疫苗配送作業有延遲，目前已知受援助國獲得配送較多，大部分國家還未取得疫苗。

台灣透過新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批約20萬劑牛津AZ疫苗，原訂2月底可獲通知到貨數量和時程，但至今遲遲沒有下文。

有媒體今天在疫情中心記者會詢問疫苗採購最新進度，疫情指揮中心指揮官陳時中說，有與COVAX聯繫，但進程還沒確認；至於BNT疫苗則是有與外交部及跟駐德大使聯繫，也有去衛生單位探尋，但目前沒有進一步消息。

陳時中說，COVAX目前對外發布的訊息是指5月底前會配送完畢，而目前所知受援助國拿比較多，而非受援助國拿比較少。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩則表示，COVAX日前發聲明稱配送作業過程有點延遲，目前正在努力加速作業，因此現在大部分國家都還沒拿到。

另外，針對國產疫苗部分，陳時中也說，目前國內兩家國產藥廠都與國外洽談相關保護力、第三期臨床性可能性，其中一家是上市公司，若有重大訊息會對外說明。