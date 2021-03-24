AZ疫苗接種醫院再增14家 第二波配送6600劑

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，國內作為接種AZ疫苗據點的醫療院所將再增14家，今天起將配送6600劑；全台累計接種醫院共72家、累計配送疫苗為5萬1100劑量。

首批牛津AZ新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗3月3日自韓國運抵台灣，歷經2週檢驗封緘，衛生福利部食品藥物管理署18日正式放行，19日開始配送4.4萬劑疫苗至全台58家醫療院所，22日全台開始接種。

由於AZ疫苗有效期限僅到6月15日，外界好奇施打率若不如預期，中央流行疫情指揮中心將如何因應。

指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前看來，6月15日打完應該沒問題，若有需要會持續往後面的接種對象開放，指揮中心正持續調查防疫人員接種意願。