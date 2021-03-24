澳門境外生檢疫期可望縮短 指揮中心啟動研議

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，澳門一直都是疫情低風險地區，將研議是否讓澳門境外生比照商務泡泡，縮短檢疫時間，「可能可以給予正面回應」。

全球武漢肺炎疫情延燒超過1年，在台澳生關注小組與境外生權益小組指出，在台境外生正面臨「有家歸不得，有學上不得」的困境，自疫情爆發以來已長達一年沒和家人見面。

由於澳門在中央流行疫情指揮中心公布的低風險國家地區內，澳門境外生希望比照商務泡泡，縮短居家檢疫時間。

陳時中下午在疫情記者會中表示，目前僅針對商務人士給予縮短檢疫時間的措施，但他坦言，澳門境外生比照辦理並非完全不可行，畢竟澳門一直都在低風險國家地區名單之內，近期會就相關人數進行檢視、研議，「可能可以給予正面回應」。