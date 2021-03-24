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帛琉旅遊泡泡4月1日出團 首發團全滿

中央社 / 台北24日電
台灣與帛琉宣布旅遊泡泡。法新社
台灣與帛琉宣布旅遊泡泡。法新社

台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將於4月1日出團，指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，入境作業流程已討論完畢，據了解，第一批帛琉泡泡團已滿團。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在疫情記者會中表示，因應帛琉旅遊泡泡即將出團，昨天已將機場動線做了詳細規劃，旅客會在上午8時陸續到機場報到，依照團體旅客整團依序採檢，並等待採檢結果。

陳宗彥說，目前機場非管制區共規劃2個休息區，民眾可以在那邊休息、逛街，並等候採檢結果，拿到檢驗證明後將整團依序登機，預計登機前2小時就能完成所有檢驗程序。

陳宗彥指出，未來帛琉泡泡旅客返國入境後，入境、逛免稅店等動線也將和其它旅客分流，相關作業流程昨天已全部討論完畢，由交通部和旅行業者進行最後溝通，根據目前了解，第一批出團的幾家旅行社已全滿。

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