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嘉義市施打AZ疫苗首日有5名醫護不適 發燒最高38.5度

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉基昨天首日施打AZ疫苗，嘉義市府衛生局追蹤有5人出現相關副作用。本報資料照
嘉基昨天首日施打AZ疫苗，嘉義市府衛生局追蹤有5人出現相關副作用。本報資料照

嘉義市獲分配600劑首批AZ疫苗，昨天在嘉義基督教醫院開打，已33名醫護人員接種；衛生局事後追蹤，現場雖沒特別不適，事後有5名醫護人員出現發燒、肌肉疼痛及鼻塞等反應，暫時先休假，將持續關注、監測。

嘉基醫院院長姚維仁表示，不適症狀的5人中，4人有發燒，最高38.5度，根據各界施打AZ疫苗經驗，有4成至5成都會有副作用，已比輝瑞、莫德納疫苗來的低，嘉基的比例也不高，主要需觀察發燒有無超過2天，否則就僅為一般反應。

姚維仁也說，疾管署有「V-Watch」讓接種者回報來追蹤，院內今上午決定，施打後的不適症狀可找相關家醫科、感染科丶過敏科等門診處理，發燒可於急診處理，並要主動告知有施打疫苗病史，再依病情開立病假，且之後的疫苗施打門診，就會預先開立退燒止痛、過敏的藥物，以防萬一。

嘉基工會理事陳宏說，目前工會沒接到有任何會員反應打疫苗的狀況，工會也會持續跟醫院關心疫苗施打情形。

嘉基指出，由於發燒、肌肉酸痛都是AZ疫苗副作用，因此注射的單位有安排分流，不能同時施打，以便真有不舒服，用調班方式因應，有些施打後醫護透露，相較打流感疫苗，AZ疫苗打後有比較痠痛一些。

嘉義市的AZ疫苗昨天在嘉義基督教醫院開始施打，有33人接種，後續有5人出現現發燒、肌肉疼痛及鼻塞等反應。圖為嘉基的疫苗特別門診。本報資料照
嘉義市的AZ疫苗昨天在嘉義基督教醫院開始施打，有33人接種，後續有5人出現現發燒、肌肉疼痛及鼻塞等反應。圖為嘉基的疫苗特別門診。本報資料照

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗

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