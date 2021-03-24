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鄭文燦：AZ疫苗開打2天桃園765人接種 狀況良好

中央社 / 桃園24日電

桃園市長鄭文燦今天指出，首批牛津AZ疫苗桃園約有4000名醫護人員有意願施打，目前桃園獲配4200劑疫苗已有3800劑送達，22日開打後至23日止已有765人施打，狀況良好。

鄭文燦上午主持防疫紓困振興專案會議時表示，台灣首批牛津AZ疫苗22日開打，第一線照護的醫事人員為優先施打對象，桃園約有4000名醫護人員有意願施打，目前桃園獲配4200劑疫苗，可至桃園6家指定責任醫院進行接種。

鄭文燦會後接受媒體聯訪時指出，目前送達桃園的AZ疫苗約有3800劑，陸續可能會再增加，22日及23日已經有765人施打，狀況上大致良好，後續也會密切注意相關情況。

鄭文燦說，AZ疫苗的保護力相當高，將近7成9，這個疫苗是有效的，也是安全的，希望能夠按照中央流行疫情指揮中心所決定順序，逐一完成施打，現在因為是第一輪，所以請桃園市政府衛生局特別注意。

桃園市衛生局長王文彥在專案會議上表示，國內疫情趨緩，各項禁令陸續解封，市府將盡快恢復商場可試吃、可試用的促銷活動，但業者須維持分盤試吃、分開試用等防疫規範。

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