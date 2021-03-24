AZ真的安全嗎？ 國外研究：說不準

AZ疫苗的安全性仍存在疑慮，雖阿斯利康製藥透過研究強調，疫苗安全無虞，且能夠有效避免新冠肺炎染疫，但負責監督該研究的DSMB機構內部對其安全性的爭議，加上實際施打後出現的血栓案例，促使科學家持續透過研究示警，並造成各地接種意願低落。

AZ疫苗是什麼

AZ（Oxford-AstraZeneca）疫苗由英國阿斯利康（AstraZeneca）製藥公司開發，另有牛津大學及英國資助，目前主要在英國、印度兩地生產。據《Science》報導，在18例接種者出現異常凝血反應（血栓）後，歐洲 20多個國家暫停使用該疫苗，後來在EMA的建議下，除5個北歐國家為恢復使用外，其餘國家已重新開放接種。

低迷的施打意願

近日台灣陸續配發AZ疫苗，供全台第一線醫護施打，行政院院長蘇貞昌及中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也於首日至台大醫院施打，然而AZ疫苗曾於其他國家傳出血栓等不良反應，造成台灣醫護施打意願僅30.5%。

據《英國廣播電台》報導，歐洲各地施打意願也相對低落，未使用比例遠高於輝瑞疫苗，且截至3月22日，法國僅分發了270萬劑藥中的140萬劑，而德國僅使用了340萬劑中的180萬劑，荷蘭僅使用了其供應量的38％。

大型研究結果

《SciTechDaily》報導指出，阿斯利康公司在美國及南美領導的大型臨床研究均證實，AZ疫苗能夠良好的預防新冠肺炎、避免染疫時出現嚴重症狀，且具有出色的安定性。負責監督該研究的第三方組織獨立數據監測委員會（Data Safety Monitoring Board，DSMB）也指出，從臨床試驗中並未發現重大安全疑慮，但也傳出該委員會內對此結論存在意見分歧。

此外，德國格賴夫斯瓦爾德大學血液學家格林納赫指出，一名護士於接種疫苗後11天因嚴重血栓而死亡，並強調此一時間點與疫苗相關的機率非常高，阿斯利康公司則透過聲明強調，接種後產生血栓並非普遍現象，卻沒有針對不良反應提出解決方法或否認學者的推測。

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