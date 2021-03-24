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新北AZ疫苗新增6家醫院接種 無通報不良反應

中央社 / 新北24日電

新北市府衛生局今天表示，新北市AZ疫苗接種，截至23日累計共接種239人，並無通報不良反應事件。今日有6家醫院增列為接種據點，合約醫院共10家，市長侯友宜呼籲醫護多接種。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第119次應變會議，今天上午在新北市政府舉行，由市長侯友宜主持，各局處首長與會。

衛生局長陳潤秋會中表示，新北市原核准4家醫院為接種地點，中央流行疫情指揮中心通知，23日起新增6家接種醫院及疫苗配送量。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）牛津AZ疫苗22日起在全台開打。其中，新北市台北慈濟、衛福部雙和、板橋亞東、淡水馬偕等4家醫院共獲分配3800劑。

衛生局表示，今天起，增加汐止國泰、新店耕莘、新北聯合、衛福部台北、輔大、恩主公等6家醫院，共分配2000劑，目前，合約醫院數達10家，共分配5800劑。

衛生局統計，新北市共有16家醫院符合接種據點資格，有2萬269名第一線醫護人員屬首波施打對象，經調查僅有4929人、約24%有意願接種AZ疫苗。

陳潤秋並提醒，國際疫情快速回溫，請民眾持續落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離及環境消毒等防疫措施。

侯友宜說，中央分配給新北的疫苗雖慢了些，但仍感謝，呼籲醫護人員多多施打，提升接種率。

新冠肺炎 COVID-19

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