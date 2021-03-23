獻手臂催打AZ疫苗未發酵？ 陳時中嘆希望可以再快一點

我國昨正式開打新冠疫苗，單日接種不到兩千人，甚至六縣市僅打完一瓶疫苗，行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中帶頭接種效益似乎未發酵；對此，陳時中坦言一開始總是會比較慢，希望「可以再快一點。」

陳時中今晚六時半出席「分秒必爭 結合消聲」2021世界結核日暨點燈記者會，會後媒體聯訪被問及疫苗開打首日1578人接種是否滿意。

陳時中說，由於新冠疫苗剛開始接種，程序安排上一開始會比較慢，其中他也發現醫院疫苗都很很省著用，表訂一瓶疫苗可只接種10人，國內醫院一瓶疫苗平均接種人數以超過10人，平均一瓶可打10.45人。

另外，關於國產疫苗兩家都預計都會在本月底簽約一事，陳時中不願正面回應，他僅說，高端及聯亞兩國產疫苗廠會完整執行二期臨床，完成收案3700-3800人，至少1000人抗原生成性。「期待國產疫苗成功，這是未來長長久久的解方。」

陳時中強調，國產疫苗相關程序都是世界衛生組織認可的，其中有一家收案進度良好，65歲以上瘦試者也差不多收案完成，樂觀認為月底應該可以收完全；另一家因晚一個月進入二期臨床，目前收案1600多人，但進度仍很快。