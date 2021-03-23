快訊

接種AZ疫苗後不僅背痠！陳時中曝：昨晚有點小發燒

史上首宗金金併過關！富邦金公布成功收購日盛金53.84%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獻手臂催打AZ疫苗未發酵？ 陳時中嘆希望可以再快一點

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
衛福部長陳時中今晚六時半出席「分秒必爭 結合消聲」2021世界結核日暨點燈記者會，會後媒體聯訪被問及疫苗開打首日1578人接種是否滿意。記者陳婕翎/攝影
衛福部長陳時中今晚六時半出席「分秒必爭 結合消聲」2021世界結核日暨點燈記者會，會後媒體聯訪被問及疫苗開打首日1578人接種是否滿意。記者陳婕翎/攝影

我國昨正式開打新冠疫苗，單日接種不到兩千人，甚至六縣市僅打完一瓶疫苗，行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中帶頭接種效益似乎未發酵；對此，陳時中坦言一開始總是會比較慢，希望「可以再快一點。」

陳時中今晚六時半出席「分秒必爭 結合消聲」2021世界結核日暨點燈記者會，會後媒體聯訪被問及疫苗開打首日1578人接種是否滿意。

陳時中說，由於新冠疫苗剛開始接種，程序安排上一開始會比較慢，其中他也發現醫院疫苗都很很省著用，表訂一瓶疫苗可只接種10人，國內醫院一瓶疫苗平均接種人數以超過10人，平均一瓶可打10.45人。

另外，關於國產疫苗兩家都預計都會在本月底簽約一事，陳時中不願正面回應，他僅說，高端及聯亞兩國產疫苗廠會完整執行二期臨床，完成收案3700-3800人，至少1000人抗原生成性。「期待國產疫苗成功，這是未來長長久久的解方。」

陳時中強調，國產疫苗相關程序都是世界衛生組織認可的，其中有一家收案進度良好，65歲以上瘦試者也差不多收案完成，樂觀認為月底應該可以收完全；另一家因晚一個月進入二期臨床，目前收案1600多人，但進度仍很快。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 新冠疫苗

延伸閱讀

接種AZ疫苗不止背痠痠的 陳時中：昨晚有點小發燒

謝立功拉反同勢力挨轟敗票？柯文哲：人也不可能100分

藍委查疫苗只是滿足好奇？國民黨團：陳時中還插科打諢

自詡誠意、勇敢率先打疫苗 蘇貞昌：我好好的沒有不行

相關新聞

打完AZ疫苗第一晚不只背痠 陳時中自曝：還有小發燒

我國AZ疫苗昨天正式開打，衛福部長陳時中昨陪同行政院長蘇貞昌赴台大醫院打AZ疫苗，兩人一起帶頭打疫苗，陳時中接種後一開始...

AZ疫苗開打首日各縣市打氣出爐 北市醫中最多還輸高雄

我國昨正式開打新冠疫苗，截至今中午12點，全台接種人數1578劑，其中高雄市打氣最踴躍，單日接種353人次；桃園市緊追在...

【今日精摘】AZ疫苗1醫護接種後發燒／F-5E墜機飛官潘穎諄仍失聯

我國昨正式開打AZ新冠疫苗，由於國外傳出多起接種後疑似引發血栓的個案，AZ疫苗接種者施打後的健康狀況備受關注，指揮中心發言人莊人祥表示，截至目前接種後不良事件通報只有一件，屬於非嚴重狀況，該名北部醫護接種者有發燒現象。

獻手臂催打AZ疫苗未發酵？ 陳時中嘆希望可以再快一點

我國昨正式開打新冠疫苗，單日接種不到兩千人，甚至六縣市僅打完一瓶疫苗，行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中帶頭接種效益似...

他當嘉義市接種AZ疫苗第1人 直言「沒什麼感覺」

嘉義市獲分配600劑AZ疫苗統一於嘉義基督教醫院施打，今天由嘉基副院長陳煒當第1個代表，他接種當下說「沒有什麼感覺」、「...

郭國文問立委何時可打疫苗？蘇揆：醫護、防疫人員優先

行政院長蘇貞昌昨天打完AZ疫苗，民進黨立委郭國文今天在立法院質詢時詢問，蘇揆看來精神奕奕，如果立法委員也想施打，相關時程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。