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是否施打AZ疫苗？ 林右昌：遵照中央安排

中央社 / 基隆23日電

首批武漢肺炎AZ疫苗昨天開始施打，基隆市長林右昌今天接受媒體聯訪時，被問到是否施打疫苗表示，遵照中央流行疫情指揮中心安排。

林右昌在市務會議後記者會受訪指出，基隆市首批疫苗開放施打對象為4家新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專責、採檢、隔離醫院中第1、2風險等級的第一線醫事等相關人員優先施打，因為疫苗採預約制，為確保疫苗使用達最大效能，須預約滿10人才能開瓶施打。

林右昌說，至於他個人就是遵照中央流行防疫指揮中心安排的施打順序，沒有特別安排，一切都依中央指示。

媒體詢問，是否想向中央爭取配發更多疫苗？林右昌說，疫苗是依各縣市比例分配，最重要還是第一線的防疫醫護人員，因為他們必須照顧確診病患，是最需要施打的對象，一切以他們為優先。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 林右昌

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