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郭國文問立委何時可打疫苗？蘇揆：醫護、防疫人員優先

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院長蘇貞昌今赴立院備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌今赴立院備詢。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌昨天打完AZ疫苗，民進黨立委郭國文今天在立法院質詢時詢問，蘇揆看來精神奕奕，如果立法委員也想施打，相關時程什麼時候？蘇揆表示，第一階段由醫護、防疫人員等優先，一梯次一梯次來。

蘇貞昌說，按照指揮中心規畫，第一階段是醫護人員、防疫人員，以及維持國家運作、治安等相關人員，像是警察等施打，一梯次一梯次來。

郭國文也說，政府對採購AZ疫苗具有信心，也讓人民安心。他不是要耍特權，是想跟隨蘇貞昌的腳步施打疫苗，如果國民黨立委不敢打的話，他可以先打。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 蘇貞昌 郭國文

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