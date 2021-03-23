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郭國文問立委何時可打疫苗？蘇揆：醫護、防疫人員優先
行政院長蘇貞昌昨天打完AZ疫苗，民進黨立委郭國文今天在立法院質詢時詢問，蘇揆看來精神奕奕，如果立法委員也想施打，相關時程什麼時候？蘇揆表示，第一階段由醫護、防疫人員等優先，一梯次一梯次來。
蘇貞昌說，按照指揮中心規畫，第一階段是醫護人員、防疫人員，以及維持國家運作、治安等相關人員，像是警察等施打，一梯次一梯次來。
郭國文也說，政府對採購AZ疫苗具有信心，也讓人民安心。他不是要耍特權，是想跟隨蘇貞昌的腳步施打疫苗，如果國民黨立委不敢打的話，他可以先打。
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