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自詡誠意、勇敢率先打疫苗 蘇貞昌：我好好的沒有不行

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新冠肺炎疫情肆虐全球年餘，台灣昨天終於在行政院長蘇貞昌帶領下開打疫苗。上午在立院朝野都關心蘇打完感覺，蘇表示，「感覺沒事，沒感覺」，他不只是全國第一針，還可能是打疫苗全國最高齡，請全人放心，大家都比他年輕、比他勇。記者周志豪／攝影
新冠肺炎疫情肆虐全球年餘，台灣昨天終於在行政院長蘇貞昌帶領下開打疫苗。上午在立院朝野都關心蘇打完感覺，蘇表示，「感覺沒事，沒感覺」，他不只是全國第一針，還可能是打疫苗全國最高齡，請全人放心，大家都比他年輕、比他勇。記者周志豪／攝影

新冠肺炎疫情肆虐全球年餘，台灣昨天終於在行政院長蘇貞昌帶領下開打疫苗。上午在立院朝野都關心蘇打完感覺，蘇表示，「感覺沒事，沒感覺」，他不只是全國第一針，還可能是打疫苗全國最高齡，請全人放心，大家都比他年輕、比他勇。

蘇貞昌在回應民進黨立委莊瑞雄質詢時說，很剛好昨天下午與蔡一起出席公開頒獎典禮，今天要來立院站一天，早上4時就起來，國人同胞可以仔細觀察。

國民黨立委羅明才質詢時問蘇貞昌是否需休息，蘇反譏抱怨，「你們（指立法院）也沒有讓我休息，今天我在這裏站一天」。羅趕緊表示，真的不行就休息。意識到氣氛不對，蘇又趕緊說「我好好的，沒有不行」，引發議場內人員一笑。

蘇貞昌表示，疫苗進口經過食藥署詳細檢查，經過一段時間，檢查安全以後，提出來供給第一線醫護人員最先打，昨天他也「很誠意、勇敢」率先打，與衛福部長陳時中等人施打後都沒事，政府進口的疫苗請請大家放心、安心。

後續其他政府官員是否比照率先施打，蘇貞昌說，還是要照順序，讓醫護人員優先，不是當什麼官就可以先。

至於何時開放讓國人出國？蘇貞昌表示，要不要開放國人出國，不是台灣不安全，是要去的地方不安全，如果安全的就泡泡旅遊，像是帛琉沒有疫情，3月28日對方總統要來，4月1日要做台灣的飛機回帛琉，這就是泡泡來往。

蘇貞昌說，好多國家因為台灣防疫好，歡迎台灣人去，國人也好久沒有出國。

蘇貞昌表示，很多國家大量施打疫苗，只求開放圖書館、商店可出入，讓疫情降低，而這兩點台灣早已能做到，台灣是安全的，我國打疫苗是要防止國境，目前確診的都是境外移入，不是台灣社區的。

新冠肺炎 COVID-19

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