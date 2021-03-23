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境外＋1 荷籍男在台逾一個月自費採檢確診 2接觸者居隔
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日公布，國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例(案1008)，為荷蘭籍20多歲男性，在台逾一個月，因出國所需，自費採檢確診，在台期間接觸者2人列居隔。
莊人祥表示，該名個案今(2021)年2月8日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，並至防疫旅館檢疫。個案2月23日檢疫期滿後，因工作需要，曾至醫院自費採檢，結果為陰性。
莊人祥說明，個案因預計返回荷蘭，3月21日再次前往醫院自費採檢，檢出COVID-19陽性，於今日確診(Ct值36，次日核酸檢測為陰性，血清抗體IgM為陰性、IgG為陽性)。個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者3人，其中2人列居家隔離、1人列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計185001例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含182950例排除)，其中1007例確診，分別為891例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、969人解除隔離、28人住院隔離中。
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