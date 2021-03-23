快訊

快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

1警殉職、至少10死！美國超市爆槍擊 1裸男被捕

AZ疫苗昨開打 台中醫院：預計分批分流1周內打完800人

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中醫院院長侯承伯為提升醫護人員對疫苗的信心，昨天他領軍副院長葉周明、林紹雯及高階主管率先施打。圖／台中醫院提供
台中醫院院長侯承伯為提升醫護人員對疫苗的信心，昨天他領軍副院長葉周明、林紹雯及高階主管率先施打。圖／台中醫院提供

AZ疫苗昨天開打，衛福部台中醫院今天說，台中醫院共配發80劑疫苗，可容納800位醫護人員施打，未來預計採分批分流於一周內接種完畢。

台中醫院院長侯承伯為提升醫護人員對疫苗的信心，昨天他領軍副院長葉周明、林紹雯及高階主管率先施打，希望盡速完成800位人員施打。院內符合施打資格人員達一千多人，涵蓋一線接觸確診者、接觸疑似個案者及檢疫所值勤人員。

感染科主任陳宗家說，撐了一年多就是為了等這一刻，戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，現在又多了一層疫苗保護，維護社區安全更有保障。

侯承伯表示，台中醫院自SARS起，即成功收治病患，並達成零傳染的防疫目標，身為中區應變醫院，施打疫苗不僅守護自己健康，更能堅守防疫重要的崗位。

台中醫院院長侯承伯為提升醫護人員對疫苗的信心，昨天他領軍副院長葉周明、林紹雯及高階主管率先施打。圖／台中醫院提供
台中醫院院長侯承伯為提升醫護人員對疫苗的信心，昨天他領軍副院長葉周明、林紹雯及高階主管率先施打。圖／台中醫院提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

疫苗採購調閱小組遭綠委否決 孫大千：民進黨心裡有鬼

AZ疫苗開打 急診醫護意願最高

美最新試驗 AZ疫苗保護力79％

保費230元有找 疫苗個人險快上市了

相關新聞

AZ疫苗開打24小時接種人數結果 指揮中心14：00說明

指揮中心今上午公佈，指揮中心發言人莊人祥將於下午2時主持記者會。我國昨正式開打新冠疫苗，截至昨天傍晚，已有35家醫院院長...

下個旅遊泡泡 林佳龍：5小時內國家有機會、泰國很積極

台帛旅遊泡泡將於4月1日首航，面對外界關心，下一個國家是否是新加坡？交通部長林佳龍仍未鬆口，僅表示很積極。他也說，疫後觀...

新冠疫苗不良事件通報 食藥署最快下周一公告

AZ疫苗昨天在58家醫療院所正式開打，施打後是否出現不良反應成為後續關注焦點。疫情指揮中心昨公布設置健康回報系統「Tai...

施打AZ利大於弊？醫師這樣看疫苗爭議

近期COVID-19疫苗接種的問題引發了社會相當廣泛的討論，特別是在新聞媒體報導疫苗產生血栓副作用，導致某些國家暫停施打之後，台灣是否選擇施打疫苗，似乎也成了一個困難的議題。

疾管署攜手宏達電 推新冠肺炎疫苗接種健康回報系統

宏達電（2498）今（23）日宣布，因應國內新冠肺炎（COVID-19）疫苗開打，為能有效追蹤民眾接種疫苗的詳細狀況，衛...

AZ疫苗昨開打 台中醫院：預計分批分流1周內打完800人

AZ疫苗昨天開打，衛福部台中醫院今天說，台中醫院共配發80劑疫苗，可容納800位醫護人員施打，未來預計採分批分流於一周內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。