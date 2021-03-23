AZ疫苗昨開打 台中醫院：預計分批分流1周內打完800人

AZ疫苗昨天開打，衛福部台中醫院今天說，台中醫院共配發80劑疫苗，可容納800位醫護人員施打，未來預計採分批分流於一周內接種完畢。

台中醫院院長侯承伯為提升醫護人員對疫苗的信心，昨天他領軍副院長葉周明、林紹雯及高階主管率先施打，希望盡速完成800位人員施打。院內符合施打資格人員達一千多人，涵蓋一線接觸確診者、接觸疑似個案者及檢疫所值勤人員。

感染科主任陳宗家說，撐了一年多就是為了等這一刻，戴口罩、勤洗手，保持安全社交距離，現在又多了一層疫苗保護，維護社區安全更有保障。