回應陳時中期待 總統願接種國產疫苗

阿斯特捷利康（AstraZeneca, AZ）新冠疫苗昨（22）日正式開打，行政院長蘇貞昌及衛福部部長陳時中帶頭接種，陳時中表示，針對蔡總統及副總統賴清德，他個人期待國產疫苗一旦研發成功，兩人都能接種國產疫苗。

針對陳時中期待蔡總統施打國產疫苗的發言，總統府發言人張惇涵表示，一旦國產疫苗研發成功，總統及副總統當然願意以實際行動支持國產疫苗，讓國人及國際對Made In Taiwan的疫苗能安心、有信心。

至於兩家國產疫苗廠與政府簽訂預採購協議的日期也進入倒數計時。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，簽約時間點尚未確認，但也證實政府確定會和國產疫苗廠簽預採購協議。

陳時中強調，長期而言能夠有國產疫苗自給自足非常重要，可以比喻成台灣的「護國抗疫神山」，過去H1N1疫情剛爆發時，國產疫苗也沒有完成三期臨床試驗，便投入大量抗體生成，安全性仍是足夠的，研發生產國產新冠疫苗可以有很好比對，一定會與國內新冠疫苗廠預先簽約。

由於台灣向國際採購的新冠疫苗，至今僅有AZ疫苗來台，陳時中指出，若國際疫苗無法順利來台，國產疫苗產能掌握在國人自己手裡，政府應會彈性調配國產疫苗產能，滿足國人需求。

高端疫苗、與聯亞生技兩家國產疫苗廠昨日都表示，新冠疫苗二期臨床試驗第一劑施打收案進度順利，兩公司都能順利在3月底之前完成至少3,700人以上收案。

指揮中心今年農曆春節之後宣布，將對兩家國產疫苗廠進行預採購，採購量各為500萬劑、再另加500萬劑開口合約。