全台醫護最年長打AZ疫苗？ 和信院長黃達夫：不緊張

我國今日開打新冠肺炎AZ疫苗，早上7時許，行政院院長蘇貞昌已率先施打。11時許，今年82歲的和信醫院院長黃達夫與其他9位醫事人員也施打AZ疫苗，對於可能是「施打AZ疫苗的最高齡醫事人員」，他坦言，施打時並不會緊張，只有感覺到有針插入體內，接種後未有不適。

從醫超過60年的黃達夫說，「我對AZ疫苗安全性有信心，希望大家接受，好好利用」，他進一步說明，施打疫苗後有一定保護力，能讓需要出國的人出國，促進進出口貿易順利進行，台灣才能與世界經濟發展同步，盼率先施打能讓全院醫護人員對AZ疫苗放心，並帶動全國人民踴躍接種疫苗。

和信醫院今日上午11時由院長黃達夫、副院長蔡哲雄等帶頭施打，共計10名醫事人員接種AZ疫苗，包括感染科、放射腫瘤科、身心科、消化內科、麻醉科等科別；目前配送到600劑AZ疫苗，其後將開放門診，分批安排院內有接種意願的第一線醫護人員開始接種。

和信醫院防疫工作小組主任施長慶表示，該批疫苗是台灣第一批COVID-19疫苗，醫院已在防疫工作小組多次討論接種流程，也完成院內醫事人員施打意願調查，今日施打過程順利，接種後觀察30分鐘也未發生特殊情況，接下來會審慎監控每位同仁施打後身體狀況。

對於還未接種疫苗的一般民眾，黃達夫提醒，務必落實基本防疫措施，「勤洗手、戴口罩」，除孕婦、孩童及免疫力較差（如感冒）者，未來希望其他民眾皆能接種新冠肺炎疫苗，抵禦疫情。

接種疫苗前需量體溫。圖／和信醫院提供