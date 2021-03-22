AZ疫苗若有不良反應？ 張上淳：第二劑別打

由於醫護正開放施打AZ疫苗，關於AZ疫苗的安全性，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳指出，若接種者接種第一劑時出現不良反應，將不建議接種第二劑AZ疫苗，至於是否與其他新冠肺炎疫苗混打？他表示，目前相關證據不足，所以暫時不會混打。

AZ疫苗利大於弊

張上淳指出，接種疫苗本來就會有不良事件，且大多是非常輕微的，且AZ疫苗的不良事件比例也在可以接受的範圍內，因此相信對事件的不良反應很快就能過去。

此外，指揮中心指揮官陳時中進一步以H1N1時期為例，當時大家也把希望放在疫苗上，而法國當初採購8,000萬劑左右，但早期有醫師出現不良反應，接種率僅有7.8%，後來法國大量人口死亡，而我國進行接種後，死亡人數則控制在2人，因此陳時中認為「沒有打的風險還是比較高，對人、對社會的傷害比較大。」

不良反應勿打第二劑

然而，若接種者不幸出現不良反應，張上淳表示，雖然目前發生嚴重過敏反應機率很低，但第一劑接種出現問題，就不會讓接種者打第二劑。至於只使用一劑能有多少保護力？張上淳說，目前不確定能有多少保護力，但若未來能夠證實新冠肺炎疫苗可以混打，也會考慮讓接種者施打非AZ的第二劑。

此外，張上淳也提醒，歐盟專家小組還不能完全排除部分個案中，罕見血栓合併血小板低下個案的出血狀況是否與疫苗本身相關，因此目前還需要收集更多證據，但上週起歐盟已經施打超過2000萬劑疫苗，只有18劑、不能排除一定與疫苗相關的狀況，需要再進一步討論，但目前歐盟與WHO均認為AZ疫苗可以於各國進行施打。

接種前自我評估

指揮中心發言人莊人祥則提醒接種者，應於接種前注意是否對疫苗成份過敏，若本次施打後出現嚴重過敏反應，則不建議施打第二劑，也不建議有急性重度疾病者、使用賀爾蒙治療者接種。

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