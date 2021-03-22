調查：民眾對疫苗觀望 楊志良籲政府應帶動信心

台灣今天開打AZ新冠肺炎疫苗，一項調查披露目前僅1/4民眾有意施打，大多數人觀望，前衛生署長楊志良認為，一旦疫苗大範圍施打必有許多不良事件，政府應設獨立委員會釐清安全疑慮，建立民眾對疫苗的信心。

台灣社會調查所3月17日至18日進行新冠肺炎（新冠肺炎）疫苗施打意願民調，今天發布調查結果。調查通過電話訪問1073位20歲以上民眾，結果發現，若未來一週有機會施打AZ疫苗，僅24.5%、即近1/4民眾有接種意願，若為美國其他廠牌疫苗，也僅27.4%願意施打。

這份調查顯示，有68.1%民眾不擔心疫苗較晚施打、或施打比例過低會衝擊國內產業和就業。調查人員認為，台灣民眾對接種疫苗多抱持觀望態度，或認為台灣疫情控制良好，可以等待國際疫情過去。

與會的前衛生署長、現台灣社會調查所所長楊志良說，疫苗施打初期，民眾意願不高是正常現象，但這次調查結果比他預期還低。目前歐美接種比例大幅提高，未來如果推行「疫苗護照」，各國逐漸恢復往來，台灣卻沒有達到群體免疫，對國家、經濟發展是一大麻煩。

楊志良表示，國外近期AZ疫苗接種後頻傳血栓案例，或因媒體大幅報導而影響民眾接種意願，未來台灣大範圍施打疫苗，一定會有不良事件，籲請政府成立獨立委員會徹查是否由疫苗導致，「我們花了很多年才讓民眾信任流感疫苗，現在政府也要花時間為民眾建立對新冠疫苗的信心。」

調查也顯示，分別有44.2%和43.6%的民眾會因為總統蔡英文和衛福部長陳時中率先施打，而提高接種意願。今天是AZ疫苗施打首日，行政院長蘇貞昌和陳時中都有施打，過程卻是閉門進行，楊志良認為對穩定民心的效果有點可惜。