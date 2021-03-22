35醫院院長開打！ 陳時中：無不良反應

新冠肺炎AZ疫苗於全台第一線醫護全面開打！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中22日上午接種AZ疫苗，目前沒有特殊不良反應，他於指揮中心記者會指出，目前已有35間醫院的院長接種AZ疫苗，詳細的接種情形、不良反應紀錄將比照流感疫苗，而第二批新冠肺炎疫苗將於週三配送。

不良反應監測

陳時中表示。截至3月22日下午，已有35間醫院的院長接種AZ疫苗，未來的施打情況也會以類似流感疫苗的方式，每週由食藥署ADR中心對疫苗的不良反應進行統計，而疾管署將取得相同的資料，至於上午接種疫苗後是否有不良反應，陳時中笑說，「背酸酸的」，但應該是心理反應。

此外，陳時中提到，疾管署的疾管家平台已設置「Taiwan V-Watch」系統，接種後的民眾可透過該系統回報接種新冠疫苗後的情況，也有提醒民眾接種第二劑時間的功能，指揮中心專家小組召集人張上淳則補充，V-Watch的相關回報不具強制性，但目前期待能夠取得3萬份以上的追蹤資料，以進行後續的分析和評估。

若接種者出現嚴重不良反應，指揮中心發言人莊人祥說，接種者可回到原本施打的院所或撥打1922，後續也會持續追蹤相關情況，需要時召開緊急會議處理，張上淳補充，醫院都具有相關不良反應通報系統，一般屬於藥劑部門，出現疫苗接種不良反應的民眾可以被動回報。

下批疫苗週三配送

至於目前疫苗配送狀況，莊人祥指出，目前各大醫院已收到第一批AZ疫苗，而第二批也將於週三配送，會再增加原先57間醫院外的15間醫療院所，共7,600劑疫苗，加上第一批，總共配送52,100劑。

而先前由於霧季導致疫苗配送遭到延宕的連江縣，莊人祥表示，運送疫苗的班機已於22日起飛前往連江縣。

國產疫苗採購將簽約

有媒體詢問，政院是否將於本月底與台灣國產疫苗廠商簽訂採購合約，對此陳時中回應，目前已經確定會簽採購合約，但詳細時程還未確定，但應該不會是在這個月底。

此外，如果未來仍無法從國外取得疫苗，陳時中表示，對疫苗的基本調控是必要的，如果未來國產疫苗成功，總統、副總統帶頭施打會很有意義，但仍需要由總統的醫療團隊評估，並強調此僅為個人意見。

【更多精采內容，詳見 】