AZ疫苗開打 下一波何時來時程未定
AZ疫苗今天開打，中央流行疫情指揮中心今天說，下一波疫苗何時來還沒有確定時程，國產疫苗會簽預採購合約，但還沒確定何時簽約。
AZ疫苗上午開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午表示，已有35家醫院院長完成接種。
AZ首批疫苗到貨11.7萬劑，外界關注下一批何時來。陳時中表示，下一波疫苗何時來還沒有確定時程。
指揮中心發言人莊人祥說，週三還會第二次配送疫苗到各醫院，且增加15個院所，共72家可施打。
至於總統、副總統是否接種國產疫苗，以及指揮中心是否與國產疫苗廠商簽訂預採購合約，陳時中說，如果問他個人意見，若國產疫苗研發成功，總統帶頭施打，非常有意義，率領全國民眾抗疫，他個人有這樣的希望。
陳時中表示，國產疫苗的預採購合約會簽，但還沒有確定時程。
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