影／南投縣10醫護接種AZ疫苗 首位醫師打完：痠痠的

國內首批AZ疫苗開打，南投縣僅2間疫苗接種執行醫院，分別為竹山秀傳醫院、台中榮民總醫院埔里分院，而「南投第一針」落在竹秀醫院，南投縣衛生局表示，今首波接種僅10人，後續由指定醫院接受預約於固定時間分批施打，避免浪費。

南投縣衛生局指出，中央流行疫情指揮中心首批採購11.7萬劑AstraZeneca（AZ） COVID-19疫苗，優先擇定全國57家合約醫院作為第一批次疫苗接種執行醫院，南投縣共分配800劑，竹山秀傳醫院、台中榮民總醫院埔里分院各分配400劑。

首批AZ疫苗則在19日上午已配送到竹秀醫院、台中榮總埔里分院2家指定接種合約醫院，而根據中央流行疫情指揮中心公布22日疫苗開打，但因埔榮醫院接種專區及施打動線仍需進行最後確認，因此今天由竹秀醫院率南投之先開打。

該院首位接種的感染科醫師王健宇說，先前雖說AZ疫苗有引發血栓疑慮，事後證實沒什麼相關性，因此決定接種，能成為「全醫院、甚至全縣第一個打，感覺很興奮！」其施打後表示，就局部痠痠的，其他沒什麼感覺，就看後續有無症狀。

之後該院副院長陳榕生、急診室護理長洪加芳等醫護也接連接種，陳說，因為對國家防疫政策非常滿意，因此對疫苗接種也完全不擔心；洪也表示，因為急診室第一線醫護人員是高風險群，所以願意先打疫苗提高抵抗力，工作時就不用擔心。

副縣長陳正昇今也前往視察施打狀況，他說，首批疫苗施打對象均依照中央指定方式進行，以醫事人員為首波接種對象，而為避免醫療資源浪費，AZ疫苗施打採取登記預約制度，縣內有意願的醫事人員可上網或去電竹秀、埔榮醫院登記。