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疫苗開打 指揮中心推V-watch健康回報系統

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會。由左到右依序為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、宏達電子副總經理盧佳德。記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會。由左到右依序為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、宏達電子副總經理盧佳德。記者邱宜君／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天於指揮中心記者會宣布，今天無境外與本土個案個案。但因為今天為疫苗開打日，而未來疫苗大量註冊需要追蹤，因此疾管署與宏達電子（HTC）建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統。

HTC副總經理盧佳德表示，超過220萬人使用疾管家，V-Watch則是在疾管家新增一個「Covid19疫苗接種後健康回報系統」，民眾可以自行回報身體狀況，也可以透過這個平台接受到很多有用的衛教資訊，也會在適當時間提醒接種者第二劑接種時間。

陳時中指出，民眾接種新冠肺炎疫苗後，可透過疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。

他也表示，雖然現在仍是醫護為主要施打對象，使用率會較低，但這對疫苗施打與了解有幫助。未接種新冠肺炎疫苗的民眾，也可藉由疾管家V-Watch專區，先行瞭解該系統的各項功能，及目前國內提供的疫苗種類、接種劑量、保護力、副作用、接種後之注意事項等資訊。

宏達電子副總經理盧佳德說明「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統。記者邱宜君／攝影
宏達電子副總經理盧佳德說明「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統。記者邱宜君／攝影

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 陳時中

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