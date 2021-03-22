快訊

白天上班上學覺得精神很差？ 元兇是熱量爆表的六種常見麵包

透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

扁醫療團隊召集人陳順勝：沒有去打疫苗有夠笨

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
扁醫療團隊召集人陳順勝今早率先接種AZ疫苗，認為沒有去打，有夠笨。記者王昭月／攝影
扁醫療團隊召集人陳順勝今早率先接種AZ疫苗，認為沒有去打，有夠笨。記者王昭月／攝影

前總統陳水扁醫療團召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今早完成AZ疫苗施打，他表示，AZ疫苗在北歐暫停施打是要調查批號製程是否出問題，不是疫苗本身有問題，符合施打資格的醫護，「去打一打啦，沒有去打有夠笨」。

陳順勝認為，目前醫護施打率偏低，中央應對外界疑慮多做說明，強調AZ在北歐暫停施打不是疫苗本身有問題。

至於AZ疫苗傳出血栓疑慮，陳順勝認為根本不用害怕，100萬人發生血栓的比例並不會比正常人口來得多，不能說一發生事情就推給疫苗。他舉例，就像打了疫苗，然後中樂透，這兩件事幾乎同時發生，但本身並沒有因果關係。

高雄長庚副院長龔嘉德說，要打就要早點來打，這是重要的事情，也是要做的事情，目前依統計，並無特別顯著的問題發生，所以鼓勵同仁快點施打。至於3高病患是否適合施打，他表示，一般施打前都會先做評估篩檢，不是隨便要打就來打，且流程會將病史等資料建檔並追蹤，目前血栓機率並不高，但少許如發燒；施打部位疼痛；頭暈具可能會有。「打應是比沒有打，更好」。

長庚兒科住院醫師謝慈芸表示，注射前不免擔心，但上課後發現血栓都是零星個案，覺得應該安全，因此接受施打，接種後也沒不舒服。

高雄市立小港醫院院長郭昭宏今早也帶頭施打，他說小港醫首波分配1100劑，有醫院施打的醫護約3成，依分艙分流原則施打，周一、三、五為院內醫護施打，周二、四安排院外醫護。

高市衛生局副局長林盟喬笑說，可能護理師技巧好，戳針及拉針，他都沒什麼感覺，「疫苗施打後，自己保護能力變好，沒有傳播給其他人的疑慮，心情相當好，不會緊張！」至於是否擔心副作用？他說，畢竟好處絕對大於風險，對自己身體有信心。

高雄長庚副院長龔嘉德表示，施打疫苗是重要的事情，也是要做的事情。記者王昭月／攝影
高雄長庚副院長龔嘉德表示，施打疫苗是重要的事情，也是要做的事情。記者王昭月／攝影

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 陳水扁 陳順勝

延伸閱讀

AZ疫苗開打不踴躍 台中6醫院一上午不到百人接種

花蓮慈院22名醫護率先施打疫苗 醫師「打完上戰場」

疫苗作業超前部署 高雄長庚疫苗注射流程全部資訊化

宜蘭獲配1200劑AZ疫苗 陽大附醫及聖母醫院帶頭施打

相關新聞

透早打AZ疫苗 陳時中： 背有些痠痠的

AZ疫苗今天開打，衛福部長陳時中今陪同行政院長蘇貞昌於今天上午7時許赴台大醫院打AZ疫苗。陳時中下午出席記者會笑說，一切...

疫苗開打 指揮中心推V-watch健康回報系統

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天於指揮中心記者會宣布，今天無境外與本土個案個案。但因為今天為疫苗開打日，而未來疫苗大...

AZ疫苗有顧慮家人曾阻止 部桃醫師：經過溝通才接種

國內今起施打新冠肺炎AZ疫苗，年初爆發院內感染的部立桃園醫院也分配到400劑，今天上午9時開始替第一線的醫護人員施打，報...

影／南投縣10醫護接種AZ疫苗 首位醫師打完：痠痠的

國內首批AZ疫苗開打，南投縣僅2間疫苗接種執行醫院，分別為竹山秀傳醫院、台中榮民總醫院埔里分院，而「南投第一針」落在竹秀...

扁醫療團隊召集人陳順勝：沒有去打疫苗有夠笨

前總統陳水扁醫療團召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今早完成AZ疫苗施打，他表示，AZ疫苗在北歐暫停施打是要調查批號製...

成立疫苗採購調閱小組 陳時中：影響疫苗進來非國家之福

國內首批AZ新冠肺炎疫苗今天開打。立法院衛環委員會國民黨籍召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，遭民進黨立委反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。