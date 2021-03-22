扁醫療團隊召集人陳順勝：沒有去打疫苗有夠笨
前總統陳水扁醫療團召集人、高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝今早完成AZ疫苗施打，他表示，AZ疫苗在北歐暫停施打是要調查批號製程是否出問題，不是疫苗本身有問題，符合施打資格的醫護，「去打一打啦，沒有去打有夠笨」。
陳順勝認為，目前醫護施打率偏低，中央應對外界疑慮多做說明，強調AZ在北歐暫停施打不是疫苗本身有問題。
至於AZ疫苗傳出血栓疑慮，陳順勝認為根本不用害怕，100萬人發生血栓的比例並不會比正常人口來得多，不能說一發生事情就推給疫苗。他舉例，就像打了疫苗，然後中樂透，這兩件事幾乎同時發生，但本身並沒有因果關係。
高雄長庚副院長龔嘉德說，要打就要早點來打，這是重要的事情，也是要做的事情，目前依統計，並無特別顯著的問題發生，所以鼓勵同仁快點施打。至於3高病患是否適合施打，他表示，一般施打前都會先做評估篩檢，不是隨便要打就來打，且流程會將病史等資料建檔並追蹤，目前血栓機率並不高，但少許如發燒；施打部位疼痛；頭暈具可能會有。「打應是比沒有打，更好」。
長庚兒科住院醫師謝慈芸表示，注射前不免擔心，但上課後發現血栓都是零星個案，覺得應該安全，因此接受施打，接種後也沒不舒服。
高雄市立小港醫院院長郭昭宏今早也帶頭施打，他說小港醫首波分配1100劑，有醫院施打的醫護約3成，依分艙分流原則施打，周一、三、五為院內醫護施打，周二、四安排院外醫護。
高市衛生局副局長林盟喬笑說，可能護理師技巧好，戳針及拉針，他都沒什麼感覺，「疫苗施打後，自己保護能力變好，沒有傳播給其他人的疑慮，心情相當好，不會緊張！」至於是否擔心副作用？他說，畢竟好處絕對大於風險，對自己身體有信心。
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