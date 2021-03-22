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【QA】AZ疫苗正式開打！禁忌、副作用、施打流程、疫苗地圖一次掌握

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自由選擇分批注射 桃園敏盛21醫護率先打AZ疫苗

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市敏盛醫院院長劉宜廉（左一）帶領醫護人員21人率先施打AZ新冠肺炎疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市敏盛醫院院長劉宜廉（左一）帶領醫護人員21人率先施打AZ新冠肺炎疫苗。記者曾增勳／攝影

國內首批AZ新冠肺炎疫苗今天開打，桃園市敏盛醫院今天上午由院長劉宜廉帶領醫護人員21人施打，院方透過直播提供其他醫護人員、病患參考，仍有許多醫護人員對注射疫苗疑慮，劉宜廉說，該院1000多位醫護人員，第一波150人接受疫苗注射，採自由選擇方式，分批注射，透過公開注射讓醫護同仁安心，將會有更多人加入注射疫苗行列。

敏盛醫院提供首批AZ新冠肺炎疫苗開打，劉宜廉率21位醫護人員接受第一批疫苗施打，中央提供該院AZ新冠肺炎疫苗500劑，院方調查由醫護人員自由選擇是否注射，今天上午21位醫護人員完成注射。

劉宜廉表示，雖然有人擔心注射疫苗會有副作用，但是副作用輕微，最新資料顯示，歐洲2000萬劑疫苗施打，大約15個案產生凝血副用，該院1000多醫護將分批注射，注射後將先觀察30分鐘，將陸續分批施打完畢，預防院內感染、持續照顧桃園鄉親。

桃園市敏盛醫院醫護人員21人率先施打AZ新冠肺炎疫苗。記者曾增勳／攝影
桃園市敏盛醫院醫護人員21人率先施打AZ新冠肺炎疫苗。記者曾增勳／攝影

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