【QA】AZ疫苗正式開打！禁忌、副作用、施打流程、疫苗地圖一次掌握

對抗新冠肺炎，全球開始進入疫苗施打的後疫情時代，首批牛津AZ疫苗11萬7000劑也於22日在全台57家醫院開打，許多人關心接種後身體會出現什麼變化？是否有什麼副作用？打了以後是否可以不戴口罩，就能出國了嗎？以下整理疫苗的最新施打進展及QA，讓大家清楚打疫苗後的問題。

Q1：第一波疫苗施打對象是誰？

指揮中心公布公費疫苗接種對象，目前開放包括風險等級第一的醫護人員，直接照護或採檢確診者及疑似確診者的醫護人員，風險等級第二的非直接照顧者，再來才是中央及地方政府防疫人員。另外，為了備戰7月23日即將開幕的東京奧運，指揮中心已啟動「東奧專案」，將所有參加奧運、帕運、世大運等選手列入首波施打對象。

Q2：我適合打AZ疫苗嗎？哪些人不能打？

目前新冠疫苗有年齡下限，但沒有年齡上限，18歲以上民眾都可以打AZ疫苗，含65歲以上長者，但兒童青少年不建議施打，主要是因為臨床資料少，至於懷孕或哺乳中婦女不建議優先施打，需先專業評估。

慢性疾病患者施打比不施打好，但若是屬於治療中甚至急性期，就不建議施打；自體免疫系統疾病患者，如紅斑性狼瘡，類風濕性關節炎等患者、在做免疫治療的病人不建議施打。

Q3：我對雞蛋或牛奶過敏，可以接種COVID-19疫苗嗎？

目前COVID-19疫苗並未含雞蛋或牛奶的成份，故對雞蛋或牛奶過敏者，並非COVID-19疫苗接種禁忌症。

Q4：打疫苗兩劑之間要隔多久？

AZ疫苗第一劑和第二劑間隔需八周以上，若三月廿二日開打第一劑，最快五月中下旬可打二劑，如果不小心接種兩劑COVID-19疫苗但間隔不足，不建議再進行補接種。此外，疫苗六月十五日到期，預計最晚四月十五日前一定要打完，才能順利銜接兩周後的第二批接種。此外，接種COVID-19疫苗，應與其他疫苗間隔至少14天，不建議與其他疫苗同時接種。

Q5：我可以前後兩劑施打不同廠牌的疫苗嗎？

不建議兩劑施打不同廠牌疫苗。如果不小心使用了兩劑不同廠牌的COVID-19疫苗，也不建議再進行補接種。

Q6：施打疫苗的流程為何？打完後該注意什麼？

各醫院必須特別設立疫苗接種門診，接種前除了要確認沒有對疫苗成分過敏，也沒有發燒或急性感染症狀，並量測體溫、血壓，經醫師評估狀態適合才可接種。

民眾施打完還要到旁邊的休息區休息30分鐘，確定沒有嚴重的副作用之後才可以離開，接種後將拿到黃色的「接種紀錄卡」記錄接種廠牌、日期以及接種的醫師姓名及接種者簽名等，健保卡上也會貼上紫色的「疫苗註記貼紙」。

疾管署製作的COVID-19疫苗接種紀錄卡，上面包含接種的疫苗品牌、施打時間、醫師及接種者簽名等。圖／市府衛生局提供

Q7：AZ疫苗有什麼副作用？

注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛，僅不到8%會出現發燒症狀。

疫苗副作用比較表。圖／指揮中心提供

陳時中表示，AZ疫苗打完第一劑的22天後有71％的保護力，兩劑間隔12周保護力可達81％。圖／指揮中心提供

Q8：打疫苗後身體若嚴重不適，保險有賠嗎？

民眾若因施打疫苗產生副作用而住院治療，已投保的醫療險都可理賠，醫療險對門診理賠的定義是要動手術，但如果只是輕微的發燒、頭痛則不賠。

Q9：疫苗接種點有哪些？該去哪查？

指揮中心設置新冠疫苗接種地圖「COVID-19防治一網通」，提供AZ疫苗地圖全台接種點，57家醫療院所一次看（https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19#），優先接種對象可即時查詢所處位置附近，選擇接種新冠疫苗的地點。

Q10：疫苗後續接種時程為何？

預計今年6月能取得200萬至1000萬劑疫苗，進入第二階段，提供65歲以上長者接種，合約院所預估為300到750家。第三階段是9月全面開放到最後一類實施對象，合約院所估計由750家擴增至1500家。

新冠疫苗接種三階段規劃。圖擷自 疾管署第五次新冠肺炎線上研討會

Q11：政府還有採購哪些疫苗？何時會到貨？

政府現在向AZ採購1,460萬劑疫苗（含COVAX額度）、莫德納（Moderna）500萬劑（預估五、六月抵台），兩國產廠家各500萬劑加上500萬劑開口合約，共計近4,000萬劑，國產疫苗則是預計在Q4可擴大供貨。