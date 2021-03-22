蘇貞昌與侯友宜搶打全台第一針？陳時中：這不是比賽
行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中今天上午7時許赴台大醫院打AZ疫苗，陳時中被媒體問到是否與新北市長侯友宜搶打全台第一針？陳時中說，這個不是比賽，沒有搶打第一針問題，一方面也是不要妨害醫院作業，人很多，不要帶給大家困擾，且蘇貞昌的院長公務行程不變，早上還有晨會要主持。
陳時中今天先抵達台大醫院，隨後陪同蘇貞昌入院施打疫苗，媒體問及因不開放媒體拍攝，是否有打假針問題？陳時中說，那這就要靠台大跟大家說明，他們不會做假，且打疫苗是好事情，沒必要做假。
陳時中說，今天打AZ疫苗，院長願意帶頭來打，讓國人更安心，他也會隨同一起，每個人打疫苗，流程都一樣，要掃QRcode，打完後也要在觀察室待30分鐘，不管院長或一般民眾都一樣。
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