快訊

全台第一針！蘇貞昌打完疫苗 「完全沒不舒服」

蘇貞昌與侯友宜搶打全台第一針？陳時中：這不是比賽

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
行政院長蘇貞昌帶頭打疫苗。記者李承穎／攝影
行政院長蘇貞昌帶頭打疫苗。記者李承穎／攝影

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中今天上午7時許赴台大醫院打AZ疫苗，陳時中被媒體問到是否與新北市長侯友宜搶打全台第一針？陳時中說，這個不是比賽，沒有搶打第一針問題，一方面也是不要妨害醫院作業，人很多，不要帶給大家困擾，且蘇貞昌的院長公務行程不變，早上還有晨會要主持。

陳時中今天先抵達台大醫院，隨後陪同蘇貞昌入院施打疫苗，媒體問及因不開放媒體拍攝，是否有打假針問題？陳時中說，那這就要靠台大跟大家說明，他們不會做假，且打疫苗是好事情，沒必要做假。

陳時中說，今天打AZ疫苗，院長願意帶頭來打，讓國人更安心，他也會隨同一起，每個人打疫苗，流程都一樣，要掃QRcode，打完後也要在觀察室待30分鐘，不管院長或一般民眾都一樣。

行政院長蘇貞昌今天前往台大醫院施打新冠肺炎疫苗，對媒體比了OK表示對疫苗的信心。記者曾原信／攝影 曾原信
行政院長蘇貞昌今天前往台大醫院施打新冠肺炎疫苗，對媒體比了OK表示對疫苗的信心。記者曾原信／攝影 曾原信

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 陳時中 蘇貞昌

延伸閱讀

直播／搶打第一針！ 蘇貞昌透早赴台大開打AZ疫苗

醫院競搶「全台第一針」 蘇貞昌明早率先在台大開打

響應國際森林日 侯友宜：新北每年種4萬棵樹

影／蘇貞昌帶頭打疫苗第一針 侯市府：誰打不重要

相關新聞

全台第一針！蘇貞昌打完疫苗 「完全沒不舒服」

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中今天上午7時40分赴台大醫院施打AZ疫苗，蘇貞昌約8點半步出院區，蘇貞昌說，他已完成注射，...

全台醫護第一針！雙和院長帶頭打平常心：從小打到大

國內首批AZ新冠肺炎疫苗今天開打，雙和醫院院長吳麥斯今早7點50分即來到急診室，帶頭打下全台醫護人員第一針。他表示，心情...

蘇貞昌與侯友宜搶打全台第一針？陳時中：這不是比賽

行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中今天上午7時許赴台大醫院打AZ疫苗，陳時中被媒體問到是否與新北市長侯友宜搶打全台第一針？陳...

蘇貞昌陳時中身先士卒 首先施打疫苗

新冠肺炎疫苗開始施打，行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中今天前往台大醫院施打疫苗，陳時中表示，保持平常心，注意事項與一般施打...

醫護打不打 「看同事再決定」

國內今開始接種ＡＺ疫苗，分配到首批疫苗的各醫院已安排動線及休息區，接種完要在旁休息卅分鐘觀察。部分醫護人員對接種與否仍在...

監督疫苗採購成立調閱小組？ 今將議事攻防

立法院衛環委員會國民黨籍召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，遭民進黨立委反對，行政院長蘇貞昌更喊話，不要害我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。