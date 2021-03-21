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疫苗開打北市首波5萬多人 黃珊珊：防副作用分4批輪打

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，台北市第一波就有五萬多人，按照順序調查意願表並採預約制，另外，專責病房也要分4批輪著打，避免因副作用造成病房人力短缺。圖／引用自黃珊珊臉書
台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，台北市第一波就有五萬多人，按照順序調查意願表並採預約制，另外，專責病房也要分4批輪著打，避免因副作用造成病房人力短缺。圖／引用自黃珊珊臉書

ＡZ新冠肺炎疫苗周一開打，台北市副市長黃珊珊今天在臉書表示，台北市第一波就有五萬多人，按照順序調查意願表並採預約制，還要確定施打對象的身體狀況，另外，專責病房也要分四批輪著打，避免因副作用造成病房人力短缺。

黃珊珊提到，周一即將開打疫苗，台北市是在上周四接獲通知開會，周五收到疫苗，中央就公告周一開打，第一波疫苗只有第一級醫護人員優先，醫院還再分是否有收確診患者，醫院內部區分專責病房及是否為第一線人員，包括醫護與醫事及其他工作人員。

黃珊珊說，她和柯市長是第二波防疫人員，都不是第一波對象，醫院裡的非專責病房與非第一線醫護人員也都不會在第一波的第一順位。黃說，打疫苗其實是很複雜的程序，台北市應變會議已經討論十幾次，做好萬全準備因應未來大量施打疫苗的挑戰。

新冠肺炎 COVID-19 北市 黃珊珊

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