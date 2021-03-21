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侯友宜稱AZ疫苗新北數量不夠 莊人祥說分明

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君黃惠群／台北即時報導
新北市長侯友宜表示，第一批中央配給新北市3800劑AZ疫苗，連醫護同仁施打都還不夠。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜表示，第一批中央配給新北市3800劑AZ疫苗，連醫護同仁施打都還不夠。記者吳亮賢／攝影

首批的AZ疫苗明針對醫護人員開打，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中將帶頭施打，新北市長侯友宜將前往亞東紀念醫院關心醫護人員的接種情形。但侯友宜今指出，中央給新北市的疫苗數量不夠施打。指揮中心發言人莊人祥對此表示，先針對新北市五家疫苗接種合約院所配送，沒有不夠。

莊人祥表示，根據目前醫護人員接種疫苗的意願調查，維持5萬7千多人有意願接種，符合接種條件的人都可以自由選擇要不要打AZ疫苗。

但新北市長侯友宜表示，第一批中央配給新北市3800劑AZ疫苗，連醫護同仁施打都還不夠。莊人祥說，目前配給疫苗數量是根據3月15日對各縣市醫院調查的資料，新北市有意願接種的人數為4929人。

而配給3800劑疫苗，是因為新北市目前僅五家合約院所可接種AZ疫苗，這五家合約院所有意願接種AZ疫苗者3800人。至於另外11家非合約接種醫院，衛生局也會陸續分配，沒有不夠。

而歐洲之前傳出施打後發生血栓事件，雖然歐盟表示「利大於弊」，但開打後若有死亡或重大情況發生，指揮中心有何配套措施，令人關注。

莊人祥說，上周五已和全國衛生局與57家醫院開過視訊會議，對施打流程說明，疫苗接種專家小組會議也針對出現的副作用進行討論，會在疫苗接種同意書新增有關AZ疫苗的接種注意事項，可以跟醫師討論風險之後再接種。

另外，也針對服用避孕藥或荷爾蒙治療的危險因子也建議現階段暫緩接種，會充分跟民眾溝通請他們考量是否接種。

至於接種疫苗之後不良事件的部分，莊人祥說，從流感疫苗接種到各種疫苗，不分成人小孩，都有安全監測系統。接種後會請民眾先觀察三十分鐘，是否有嚴重的過敏休克不良反應；接種後十四天內也要觀察是否有出現呼吸困難、胸痛、腹痛等之類症狀，只要有不舒服都可以跟原醫院或利用1922專線反應。

莊人祥說，若真的有不良反應事件，也會比照流感，食藥署有公開的平台，會分析和對外報告。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 莊人祥 侯友宜

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亞東醫院1900劑疫苗 侯友宜明早親自見證施打第一針

影／第一批AZ疫苗明開打 侯友宜：中央給新北不夠

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