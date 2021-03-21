上海通報與台有關境外移入 指揮中心去信要資料

上海傳有1例新冠肺炎境外移入與台灣有關。疫情指揮中心今天說，已發信詢問相關窗口，但還沒有資料。不過，從去年起至今已有60例類似事件，但目前沒有看到對台灣疫情有影響。

中國上海市通報1例由台灣移入的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診。通報稱，這名確診病例17日抵達上海浦東機場，隔離觀察期間出現症狀。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，上午有去信中國大陸窗口，請他們提供相關資料，目前還沒收到資料。

不過，莊人祥說，從去年到現在有60案通報與台灣有關，但目前都沒看到對台灣國內疫情有影響。