快訊

搶打全台第一針？ 莊人祥說蘇貞昌這原因才透早接種

台灣輸出上海案例？ 莊人祥：已去信了解未獲回覆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠確診+1 波蘭入境輕微咳嗽未通報 自費檢驗才揪出

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君／台北即時報導
今又新增一例境外移入新冠肺炎確定病例。記者邱宜君／攝影
今又新增一例境外移入新冠肺炎確定病例。記者邱宜君／攝影

今又新增一例境外移入新冠肺炎確定病例，案1007，為本國籍30多歲男性，2020年11月至波蘭出差，於今年2月25日返台，入境時無不適症狀。已掌握個案接觸者家人4人，列居家隔離對象。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案入境後即至防疫旅館檢疫，自述曾於3月1日出現輕微咳嗽，但自覺不嚴重故無通報，3月10日檢疫期滿後於自家自主健康管理，3月19日因工作需要，同日至醫院自費採檢，並於今日確診，Ct值34，次日核酸檢測陰性，血清抗體IgM為陽性、IgG為陽性。已掌握個案接觸者家人4人，列居家隔離對象。

截至目前國內累計184,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中1006例確診，分別為890例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另案530移除為空號。確診個案中10人死亡、963人解除隔離、33人住院隔離中

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

侯友宜願「率先打」安民心 莊人祥：首長非第一批接種

聯合報黑白集／發言人不告訴你

昨嗆記者「為何要告訴你？」遭批 莊人祥：一時鬼打牆

AZ疫苗引血栓疑慮哪些國緩打？莊人祥：為什麼要告訴你

相關新聞

新冠確診+1 波蘭入境輕微咳嗽未通報 自費檢驗才揪出

今又新增一例境外移入新冠肺炎確定病例，案1007，為本國籍30多歲男性，2020年11月至波蘭出差，於今年2月25日返台...

搶打全台第一針？莊人祥說蘇貞昌這原因才透早接種

不讓侯友宜搶鋒頭？明天國內AZ新冠肺炎疫苗開始接種，第一波為醫護人員，由於國人對AZ疫苗有所疑慮，行政院長蘇貞昌、衛福部...

不讓侯友宜搶鋒頭？蘇貞昌明天接種全台第一針AZ疫苗

明天國內AZ新冠肺炎疫苗開始接種，第一波為醫護人員，由於國人對AZ疫苗有所疑慮，行政院長蘇貞昌將於明天上午7時40分赴台...

台灣輸出上海案例？ 莊人祥：已去信了解未獲回覆

台灣又輸出新冠肺炎個案？中國大陸上海市衛生健康委員會今通報，上海20日報告四例境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中1例為在台...

AZ疫苗明開打 台東馬偕醫院全院調查一半願打

明天新冠肺炎AZ疫苗開打，台東縣獲中央配額300劑，集中台東馬偕醫院，由醫護人員優先施打。台東馬偕醫院表示，上周五已啟動...

竹市兩醫院獲配AZ疫苗 新竹台大分院先打馬偕晚兩天

11.7萬劑AZ疫苗預定明天（22日）開放第一線醫護人員施打，新竹市獲配800劑，將由新竹台大分院與新竹馬偕醫院規畫施打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。