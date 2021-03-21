新冠確診+1 波蘭入境輕微咳嗽未通報 自費檢驗才揪出

今又新增一例境外移入新冠肺炎確定病例，案1007，為本國籍30多歲男性，2020年11月至波蘭出差，於今年2月25日返台，入境時無不適症狀。已掌握個案接觸者家人4人，列居家隔離對象。

指揮中心發言人莊人祥表示，個案入境後即至防疫旅館檢疫，自述曾於3月1日出現輕微咳嗽，但自覺不嚴重故無通報，3月10日檢疫期滿後於自家自主健康管理，3月19日因工作需要，同日至醫院自費採檢，並於今日確診，Ct值34，次日核酸檢測陰性，血清抗體IgM為陽性、IgG為陽性。已掌握個案接觸者家人4人，列居家隔離對象。

截至目前國內累計184,038例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中1006例確診，分別為890例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另案530移除為空號。確診個案中10人死亡、963人解除隔離、33人住院隔離中