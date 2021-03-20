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醫護照顧確診者染疫 衛福部最高補償100萬元

中央社 / 台北20日電

過去一年國內共爆發2起武漢肺炎院內群聚案，造成第一線醫護染疫。衛福部今天宣布，考量染疫後可能留下多種後遺症，決議將醫護染疫補償上限從35萬元調高至100萬元，且溯及既往。

衛生福利部桃園醫院年初爆發新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）院內群聚案，共造成2名醫師、4名護理師染疫，衛福部長陳時中允諾研議提高補償金額。

衛福部昨天公告修正「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，考量感染武漢肺炎後可能造成心血管疾病、肺功能異常等後遺症，未來凡是因防疫工作不性染疫，補助金額將從過去35萬元提高到100萬元，回溯至去年1月15日實施。

衛福部次長石崇良今天受訪時表示，這項規定是2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）後才訂定的，根據先前規定，凡是因防疫工作染疫的醫護最多可領到35萬元補償。

不過，石崇良說，隨疫情爆發，愈來愈多研究顯示，感染武漢肺炎過後可能造成許多後遺症，但依現行規定，因工作染疫的醫護即便曾併發重症、進入加護病房，「在鬼門關前走一遭」，康復後最多也只能領到35萬元補償，和社會大眾認知不同，因此決定調整補償金額。

石崇良說，因應台灣過去一年共發生2起院內感染事件，為確保公平，這項新規定將溯及既往，確保因武漢肺炎疫情染疫的醫護都能獲得相同補償。

新冠肺炎 COVID-19

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