110年以來已11件機組員違規事件 最重可罰百萬
華航2名機組員2月底違反居家檢疫規定外出，疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，今年以來共接獲11件機組員違規事件，已授權民航局依法開罰新台幣10萬至100萬元。
又有空服員違反居家檢疫規定，中華航空今天表示，2名機組員2月底執行勤務後違反居家檢疫規定外出，華航已主動提報主管機關，依中央流行疫情指揮中心規定辦理，並按公司獎懲規定處分。
指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，今年以來共接獲11件機組員違規事件，都是交通部修法將違反規定機組員納入民航法開罰之前發生的事件，指揮中心已授權民航局以違反「傳染病防治法」開罰10萬至100萬元，目前相關案件都在作業程序中。
莊人祥也指出，目前沒有打算針對機組員進一步加強管理的規劃，均以違反居家檢疫辦法，當作一般人來處理，也將尊重華航對於機組員做出的懲處。
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