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AZ疫苗送達各醫院 陳時中：下周一前11.7萬劑全數配送好

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
陳時中今出席國衛院Podcast頻道「COVID-19疫苗大小事」記者會媒體聯訪說，將在下周一前完成配送。記者陳婕翎／攝影
陳時中今出席國衛院Podcast頻道「COVID-19疫苗大小事」記者會媒體聯訪說，將在下周一前完成配送。記者陳婕翎／攝影

我首批AZ新冠疫苗本月3日抵台灣，共11.7萬劑本周三完成安全性檢驗，今起開始配送至57家醫療院所，其中台大醫院、新光醫院等醫院上午已收到首批疫苗，指揮中心指揮官陳時中今出席國衛院Podcast頻道「COVID-19疫苗大小事」記者會媒體聯訪說，將在下周一前完成配送。

陳時中說，11.7萬劑AZ疫苗今起配送。我首批施打對象為5萬名護理人員，優先選擇院內有500名醫護人員以上願意施打的醫療院所作為施打據點，已選定57處，各縣市至少會有一處據點，近期開始配送，如果順利，預定3月22日開打，第一波接種對象為醫療人員。

針對國民黨團昨於委員會中臨時提案，希望能設立「疫苗採購調閱專案小組」，陳時中再此表示，瞭解國人都對好奇疫苗談判過程、合約內容，承諾採購順利後一定會向國人報告。

陳時中說，若現在就公布內容恐增加進貨困難，此種類似違約的情況，就會因為洩密而有供貨延後的風險，有任何沒有遵守保密合約，都有衍伸風險，公布價格也是違約，陳時中更直言，「大家現在知道價格又能怎樣，也不可能跟藥廠說賣太貴算便宜點。」

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