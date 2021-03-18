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意外！央行狙擊炒房客 祭第二波房市管制

印尼移工何時解禁？指揮中心透露關鍵指標

中央社 / 台北18日電

台灣去年底暫停輸入印尼移工，近期重啟談判。疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，指揮中心同意勞動部提出的防疫方案，但仍要等印尼每天新增病例低於5000例，才可能進一步討論。

去年底印尼移工新冠肺炎COVID-19，2019冠狀病毒疾病）確診個案暴增，中央流行疫情指揮中心經評估發現，印尼不僅集中檢疫措施不完善，提出的陰性報告也和真實情況有落差，去年12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台，至今未解凍。

勞動部近期提出新版防疫方案送指揮中心專家會議討論，根據初步規劃，未來印尼移工入境須持指定認證醫療院所的PCR陰性證明，並加強在印尼訓練中心防疫措施，透過境內外雙重把關，避免染疫移工來台。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在記者會中表示，指揮中心原則上同意勞動部提出的防疫方案，但由於印尼疫情仍相當嚴峻，去年暫停移工來台時，印尼每天平均新增5000例確診病例，近期每天仍新增多達5600例，未來至少要等到疫情降溫，每天新增病例低於5000例，才可能朝開放的方向討論。

新冠肺炎 COVID-19 印尼 移工 莊人祥

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