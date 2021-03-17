搶買疫苗被他國嗆「台灣到底急什麼」 陳時中揭疫苗卡關原因

COVAX的新冠肺炎疫苗到貨時程遲無下文，指揮中心指揮官陳時中今天坦言，每次搶貨總被質疑，「有些國家一天死這麼多人，你們都沒有，到底在急什麼」，成為疫苗卡關主因之一。

台灣透過新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗全球取得機制（COVAX）取得首批約20萬劑牛津AZ疫苗，原訂2月底可獲通知到貨數量和時程，但至今遲遲沒有下文。指揮中心發言人莊人祥日前坦言確實遇到一些問題，正在著手準備疫苗運送。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天晚間受訪時表示，COVAX原訂2月底公布明確的配送時程，5月底配送完畢，如今時序已近3月中，進度確實有點延遲，已責成駐外單位持續和世界衛生組織（WHO）溝通。

陳時中說，配送問題是疫苗卡關主要原因之一，COVAX向國際大廠採購疫苗後，發現自行配送有難度，因此委由聯合國兒童基金會（UNICEF）協助配送，但由於UNICEF過去大多配送到弱勢國家，如今要配送到非弱勢、非會員國也有困難，因此正在洽詢廠商希望協助配送，盼提高配送效率，指揮中心也正透過UNICEF、AZ藥廠等兩大管道持續溝通，只求盡快取得疫苗。

除了配送，各國搶購角力也是卡關一大原因。陳時中坦言，在搶購疫苗時，台灣亮眼的防疫成果反倒讓台灣進退兩難，其他國家常說：「有些國家一天死這麼多人，你們都沒有，到底在急什麼？」簡短一句話，卻讓他難以回嘴。

陳時中說，台灣身為COVAX機制參與者，當然也會急，也想盡快拿到疫苗，但國際間基於人道考量，還是會先把疫苗送到其他疫情較嚴重的國家。

不過，陳時中強調，台灣既然比其他國家晚打，就要完整蒐集安全性數據，將晚打的壞處降到最低，把好處提高到最高。

指揮中心目前洽購疫苗採取「國際投資」（參與WHO、GAVI、CEPI主導的COVAX機制）、「逕洽廠商購買」及「國內自製」等多元方案同時進行。

衛福部食藥署晚間也發布新聞稿指出，今天傍晚已完成阿斯特捷利康（AZ）公司自韓國輸入的首批COVID-19疫苗，共11萬6500劑已完成審查與檢驗並核發封緘證明書，將於18日赴倉儲進行封緘放行，現場再次查核儲存溫度與批號數量，完成封緘，該批疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

不過，首批AZ疫苗原本共有11.7萬劑，為何檢驗完畢後「縮水」。食藥署研究檢驗組科長許家銓告訴中央社記者，首批抵台疫苗實際上是11萬7100劑，為了檢驗封緘共抽驗600劑，其中300劑用於檢驗，另外300劑則留存在食藥署，未來有需求可隨時進行檢驗。