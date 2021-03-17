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立法院機密會議頻問疫苗價格 陳時中：現階段不能講

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
衛福部長陳時中。本報資料照片
衛福部長陳時中。本報資料照片

立法院衛環委員會今與衛福部長陳時中開機密會議，據與會民進黨立委轉述，國民黨立委頻頻要求AZ疫苗價錢和期程問題，但陳時中表示，涉及商業機密，若透露價格會違約，有賠款問題，影響到供貨，現階段不能講。

據轉述，衛環委員會鮮少開機密會議，會前衛福部人員以牛皮紙袋收各個委員手機，並先由陳時中報告，但國民黨立委聽到一半便說「這沒什麼秘密，有什麼好念的，再念一分鐘就好」，也有國民黨立委在會前簽完切結書後，看了書面資料，直說「看完都沒機密，要收回我的切結書」。

陳時中報告完後，給立委們舉手表達意見，藍營立委也頻頻詢問價格問題，但陳時中說，這是商業機密，若透露價格會有賠款問題，但承諾若疫苗都到位，大家也都打了，可再開機密說明會，向委員們報告。

有綠委指出，國民黨立委頻頻問價格沒意義，因為初期買跟後期買的價格一定不同，若因此透露價格，導致買疫苗變卦，實在得不償失。

與會立委指出，國防部較常開機密會議，每名委員手中的報告都有編號，若拍出去的話，上頭顯示的編號就知道是哪個委員洩漏，也會詢問委員要公開問還是機密問，若機密會議問四分鐘，那公開會議就只剩四分鐘，但反觀衛環委員會沒開過機密會議，過程就不是這麼嚴謹。

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 陳時中

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