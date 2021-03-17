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11.7萬劑AZ疫苗今傍晚完成檢驗 最快19日宣布開打與否
我國首批11.7萬劑的AZ新冠疫苗最新進度，指揮中心指揮官陳時中今下午在指揮中心記者會表示，該批疫苗將於傍晚將完成無菌試驗，疫苗的七大項檢驗正式完成，預計明天封緘後，兩天內舉行專家會議，待歐盟本月18至19日宣布進一步結果，將宣布我國AZ疫苗是否如期開打。
韓國今天境內出現接種AZ疫苗後死亡者中，一名有血栓現象，陳時中表示，目前初步研判此案還是獨立個案，看不出關聯性；陳也強調，台灣防疫有成，境內就是安全，不會為了開打而開打，要確保新冠疫苗安全性才來施打。
台大公衛學者陳秀熙今在線上直播分析，依歐洲藥物管理局資料，500萬名接種AZ疫苗民眾約30人出現血栓，也就是每百萬人有6例，以此推算台灣可能出現一名接種AZ疫苗血栓者，對此，發言人莊人祥表示，打得愈多愈可能有嚴重過敏，目前作法是施打後需觀察休息30分鐘。
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