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11.7萬劑AZ疫苗今傍晚完成檢驗 最快19日宣布開打與否

聯合報 / 記者陳婕翎黃惠群／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中表示，我國首批11.7萬劑的AZ疫苗將於傍晚將完成無菌試驗，疫苗的七大項檢驗正式完成。圖為桃園市裕利大園物流中心，為AZ疫苗的存放地點。圖／聯合報系資料照
指揮中心指揮官陳時中表示，我國首批11.7萬劑的AZ疫苗將於傍晚將完成無菌試驗，疫苗的七大項檢驗正式完成。圖為桃園市裕利大園物流中心，為AZ疫苗的存放地點。圖／聯合報系資料照

我國首批11.7萬劑的AZ新冠疫苗最新進度，指揮中心指揮官陳時中今下午在指揮中心記者會表示，該批疫苗將於傍晚將完成無菌試驗，疫苗的七大項檢驗正式完成，預計明天封緘後，兩天內舉行專家會議，待歐盟本月18至19日宣布進一步結果，將宣布我國AZ疫苗是否如期開打。

韓國今天境內出現接種AZ疫苗後死亡者中，一名有血栓現象，陳時中表示，目前初步研判此案還是獨立個案，看不出關聯性；陳也強調，台灣防疫有成，境內就是安全，不會為了開打而開打，要確保新冠疫苗安全性才來施打。

台大公衛學者陳秀熙今在線上直播分析，依歐洲藥物管理局資料，500萬名接種AZ疫苗民眾約30人出現血栓，也就是每百萬人有6例，以此推算台灣可能出現一名接種AZ疫苗血栓者，對此，發言人莊人祥表示，打得愈多愈可能有嚴重過敏，目前作法是施打後需觀察休息30分鐘。

中央流行疫情指揮中心3月17日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、外交部部長吳釗燮、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、交通部次長祁文中；第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心3月17日14:00記者會出席名單，第一排由左到右中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、外交部部長吳釗燮、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、交通部次長祁文中；第二排由左到右醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎 COVID-19 AZ疫苗 陳時中

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