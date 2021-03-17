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帛琉泡泡團員機場若驗出陽性 其餘團客可繼續旅程

中央社 / 台北17日電
台灣、帛琉政府今天共同宣布旅遊泡泡正式啟動，是台灣第一個對外啟動的旅遊泡泡，也是亞太區首個旅遊泡泡，4月1日正式首航。圖／中央社
台灣、帛琉政府今天共同宣布旅遊泡泡正式啟動，是台灣第一個對外啟動的旅遊泡泡，也是亞太區首個旅遊泡泡，4月1日正式首航。圖／中央社

台灣、帛琉旅遊泡泡4月1日出團，旅客須在機場檢驗PCR陰性才可出發。指揮中心指揮官陳時中今天表示，萬一有確診，親密接觸者將隔離，其餘團客暫無隔離規劃。

台灣、帛琉政府今天共同宣布旅遊泡泡正式啟動，是台灣第一個對外啟動的旅遊泡泡，也是亞太區首個旅遊泡泡，4月1日正式首航。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，未來參與旅客符合3大條件，包括6個月內無出國史，近2個月無居家隔離、檢疫或自主管理，3個月內未確診新冠肺炎，且在機場PCR採檢陰性後才可登機。

外界好奇，萬一旅客出團前在機場驗出陽性將如何處置，同團旅客是否可如期出團。

陳時中說，驗出陽性的民眾只好到醫院進行隔離治療，也會立即展開疫調，陽性個案親密接觸者必須進行居家隔離，這些人自然也不可出團；至於其他團員，只要都有戴好口罩、做好防疫措施，暫時沒有隔離計畫，可繼續旅程。

因此，陳時中也提醒，未來參加旅遊泡泡的旅客抵達機場後，務必把口罩戴緊，才能讓旅程更順暢。

另有媒體詢問，若有旅客返台後才確診，將如何處理。陳時中說，若出現類似個案，指揮中心一定會高度關注，也會進行疫調、檢視是否有防疫漏洞，若個案過多也不排除暫停旅遊泡泡實施，但他強調會嚴加注意，避免類似狀況出現。

新冠肺炎 COVID-19 旅遊泡泡 帛琉

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