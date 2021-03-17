台帛旅遊泡泡宣布五大原則 帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台

台帛旅遊泡泡吹成了！中央流行疫情指揮中心今天宣布開放台灣及帛琉旅遊泡泡，符合五大原則即可展開帛琉旅遊。返台後無需居家檢疫，但有五天加強自主健康管理，檢驗陰性後改為一般自主健康管理至第14天。外交部長吳釗燮則證實，帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台。

指揮官陳時中表示，在兼顧防疫安全下，希望振興兩國之、旅遊及經濟活動。為將感染及傳播風險降到最低，確保旅遊泡泡安全及順利推動，旅遊行程規劃須符合下列防疫原則：

(一)團進團出，不可安排個人行程。 (二)規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線。 (三)採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。 (四)旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館。 (五)餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

陳時中表示，參加旅遊泡泡的旅客必須六個月內無出入國史、近兩個月無居家隔離、檢疫及自主健康管理情形、三個月內未確診新冠肺炎。

且出發前需配合於機場進行採檢取得核酸（PCR）檢驗陰性報告；旅客自帛琉返台前則無須進行PCR檢測，返台後也可免除居家檢疫，但五天內需實施加強自主健康管理，第五天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

陳時中進一步指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合一人一室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。

若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。