陳時中：旅遊泡泡可望再擴大 將採不同防疫規格
台灣、帛琉旅遊泡泡最快4月成行，衛福部長陳時中今天表示，未來可能持續和他國洽談旅遊泡泡，但很少有國家像帛琉一樣安全，防疫規格也將有所不同。
台灣、帛琉旅遊泡泡最快4月初成行，中央流行疫情指揮中心今天下午2時將和外交部、交通部共同召開記者會，宣布台灣與帛琉旅遊泡泡規劃、帛琉總統來訪以及後續防疫事宜。
民進黨立委黃秀芳今天上午在立法院衛環委員會質詢時也問到，除了帛琉，未來是否考慮進一步和其他國家開放旅遊泡泡。
陳時中表示，當然有這個可能，但因為很少有跟帛琉一樣安全的國家，因此未來即便和其他國家洽談旅遊泡泡，檢疫、隔離天數等防疫規格也可能不同。
另外，世界棒壘球總會（WBSC）昨天宣布，東京奧運棒球美洲區資格賽、6搶1最終資格賽，將於6月初、6月下旬各在美國佛羅里達州、台灣台中舉行，屆時將有5國選手來台參賽，觀眾能否入場也引發關注。
陳時中說，近期已收到棒協擬定的防疫計畫，未來若賽事成行，開放觀眾沒問題，但球員間的防疫也要做好。
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