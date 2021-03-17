新冠肺炎自費採檢 新北核定3家醫院持續降價

中央社 / 新北17日電
北市聯醫新冠肺炎一般自費採檢費用將調降至5000元。聯合報系資料照
北市聯醫新冠肺炎一般自費採檢費用將調降至5000元。聯合報系資料照

新北市政府衛生局今天表示，協調各醫院再重新計算成本後，核定COVID-19自費檢驗收費，台北慈濟醫院、汐止國泰醫院今天起調降為新台幣5800元，新北聯醫更調降至5000元。

衛生局長陳潤秋今天在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）防疫會議報告，全球疫情近一週每日平均新增確診數前5名為巴西、美國、法國、義大利及印度。

她說，國際疫情近3週回升，境外移入病例持續，且入境數逐漸上升，呼籲市民持續落實勤洗手、戴口罩、保持社交距離及環境消毒等防疫措施。

至於新北市核定COVID-19自費檢驗收費，為減輕民眾負擔，市府於急救責任醫院防疫精進會議，核定雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院，自3月1日起從6300元調降費用為5800元。

經近期協調各醫院再重新計算成本後，台北慈濟醫院、汐止國泰醫院，17日起調降費用為5800元，新北市立聯合醫院更調降至5000元。

市長侯友宜說，對疫情不能掉以輕心，衛生局協調下，自費採檢費用除已經有4家醫院調降，持續協調另2家調降，新北市立聯合醫院更應該做表率降價。

侯友宜說，清明節掃墓應做好防疫措施的萬全準備，本月是宗教活動最熱絡之際，必須兼顧防疫，妥善規劃遶境的規模。

新冠肺炎 COVID-19

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