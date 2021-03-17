邱國正：若需表現領導統御 他會帶頭施打AZ疫苗

國內將開打AZ疫苗，國防部長邱國正今天表示，若疫苗檢驗沒有問題，需要有領導統御作為表現的話，他會帶頭施打疫苗，「只要讓國軍安心我們都願意做」。

邱國正今天列席外交及國防委員會，國民黨立委溫玉霞詢問，多國暫停施打AZ疫苗，若疫苗開打，國軍官兵是否有選擇權？而衛福部長陳時中說不強迫醫護打，會尊重個人意願，那國軍施打有選擇權嗎？

邱國正說，照他的經驗，像過去打流感等等疫苗會尊重個人意願，他有些也沒打過，「也沒人找我算帳」，若疫苗檢驗沒問題，有需要領導統御的作為要表現，「我何樂不為？」只要讓國軍安心的他都願意做。

溫玉霞詢問，軍人年改後退伍上校的子女教育補助金被取消，過去兩位國防部長馮世寬、嚴德發都贊成恢復，她問邱國正的立場是什麼？

邱國正說，退伍上校子女教育補助金一直在爭取中，現在輪到他當部長，還是要爭取，他過去任職退輔會時，這就已是大家的共同期望。而他的答案跟馮、嚴一樣，一定要努力爭取，這是退伍軍人的權益、最基本的，一定要做到。