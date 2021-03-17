整理包／台帛旅遊泡泡開航！誰能去、怎麼去 規定限制一次看

新冠疫情打亂生活秩序，除了工作、探親外，國人已逾一年未踏出國門，對出國渴望到「坐坐飛機假想一下」也好的程度，故此次與帛琉合作的「旅遊泡泡」不只旅遊業雀躍，國人關注度更高達百分百，更期盼能籍此逐漸打開其他國家的旅遊通道！到底這趟即將成行的帛琉之旅何時開放，國人該怎麼參與，而帛琉又有哪裡好玩呢？

隨著疫苗開打、疫情降溫，我國也開始與其他國家討論「免隔離」的旅遊方式，首個合作國即是「帛琉」。不過「台帛泡泡」也不是一開始就順利，我國原訂讓旅客採出境前3天採檢，持陰性報告出境，但帛琉卻希望入境旅客全面進行抗原快篩，不過指揮中心則認為此舉易造成偽陽性比例太高，雙方喬不攏一度卡關。而最新規劃則是旅客上機前篩檢，確認陰性後無論入境帛琉或返國，都不需居家檢疫。

首波台帛泡泡旅遊團4月1日出發

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）預計於3月28日搭機抵台訪問，參訪數日後於4月1日與「旅遊泡泡」首發團共同飛往帛琉，由華航負責載運。未來團客旅遊型態以五天四夜或四天三夜兩種為主。

初期由華航執飛 每周二班四、日出發

【班機密度】

初期航班規劃為每週2班，周四、日出團 ，後續視實際執行情形及疫情發展滾動檢討旅客人數限額。未來每周最多可能達16班機，由台帛各擁8班航權。據傳第三周起長榮加入，每周增至4航班。

【載運人次】

初期由華航以波音738機型執飛，每班入境班機旅客人數上限110人，每週上限220人。

上機前篩檢、返國自主健康管理5+9天

【參加者資格】

參加旅客必須 6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離／檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診新冠肺炎 。

【出入境資格】

因PCR採檢結果需等候2.5～3小時，旅客需提前4～4.5小時至機場進行篩檢，確認陰性才能搭機，入境帛琉後免採檢可直接展開旅程。返國後，需進行「加強自主健康管理」5天，結束後經PCR採檢確認陰性，再繼續進行9天「一般自主健康管理」，不需居家檢疫。

指揮中心表示，歸國旅客在加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返台者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

帛琉旅遊團費高、限制多

【旅遊限制】

旅遊團採團進團出，包機、包餐廳、包旅館，避免與當地民眾接觸，故也 不可安排個人行程或擅自脫團 ，旅遊全程日數以8日為限（包含抵達日及離境當日）。詳細規定包括：

團進團出，不可安排個人行程。 規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線。 採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。 旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館。 餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

【團費高昂】

疫情前飛往帛琉的團費約4萬左右，機票便佔團費一半，而旅遊泡泡團費還需包含檢疫、疫情期間的特殊保險費用（如華航推出的旅行泡泡綜合保險）等，團費上看7～8萬元。

帛琉是個由大碉堡和無數小島組成的國家，美景渾然天成猶如身在天堂，只要約4小時的飛行時間，就能身處在這充滿陽光、沙灘、大海的國度，徹底放鬆自疫情散佈以來的緊張焦躁。雖然依台帛旅遊泡泡規定，遊客需集體行動不可擅離，餐廳、飯店與景點也必須完成防疫訓練取得認證才可接待，但旅程精彩度想必不會有所刪減，以下就來看看帛琉有哪些經典景點。

帛琉位於西太平洋，鄰近菲律賓，台灣搭機直飛約花4小時可到。 圖／擷自Google Map

牛奶湖

牛奶湖因湖底沉澱大量火山泥而呈現帶乳白的奶綠色，因此得名，這邊除了可賞美景外，必做的體驗就是將這些火山泥塗滿全身，再跳進湖中清洗乾淨，可以明顯感到皮膚變得光滑咕溜。

帛琉的牛奶湖色澤綺麗。 圖／pixabay

水母湖

水母湖可說是帛琉的最佳浮潛點之一，旅客可與數以萬計的黃金水母共遊，場景非常夢幻。此處的水母因無天敵，已退化成無毒水母，且為維護環境，禁止旅客塗防灑下水，下水前需清洗全身以防任何物質破壞生態。

水母湖是帛琉熱門浮潛點。 圖／取自臉書pristineparadise.palau

干貝城

干貝城也是經典浮潛點，此處有許多大型貝類，以車渠貝最多，大多有1公尺以上，年紀逾100歲，非常壯觀。

帛琉國家博物館

帛琉國家博物館位在科羅市的市中心，建於1955年，前身是日本氣象站，也是密克羅尼西亞地區最古老的博物館，建築僅有2層，正面裝飾有帛琉特有木雕。館內收藏大量當地文物，及珍貴歷史照片、圖畫等，能帶領遊客完整認識帛琉。

帛琉國家博物館。 圖／帛琉觀光局（Photo Credit: ooyamasu CC BY-ND 2.0）

男人會館

男人會館也是帛琉相當具代表性的建築物，過去的帛琉是母性社會，男性雖然要負責賺錢養家，但家庭地位卻不及女性高，故出現男人會館讓男性既能討論正事，也能發洩情緒的地方。為了讓男性能暢所欲言，男人會館禁止女性進入，甚至有女性進入會館就會變成石頭的傳說。

男人會館。 圖／帛琉觀光局粉專

交通部觀光局目前也與新加坡、日本、韓國、越南等國洽談旅遊泡泡，其中以新加坡最積極。另關島也於17日正式宣布「關島重啟計畫」，預計5月起旅客入境時提供抵達日3日內的陰性核酸檢測報告、下載新冠肺炎預警APP，並配合關島當地防疫限制，即可不用隔離14天。