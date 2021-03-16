台帛旅遊泡泡可望4月成行 醫界人士透露這樣才能搭機

台灣、帛琉旅遊泡泡可望更便民，醫界人士今天透露，未來旅客須提前4.5小時抵達機場進行採檢，確認陰性才能搭機，入境帛琉後免採檢可直接展開旅程，首發團最快4月初就會出團。

台灣、帛琉旅遊泡泡開放有望，根據中央流行疫情指揮中心近日透露，半年內曾有高風險區旅遊史的民眾不適合參與，且所有旅客出發前都要進行PCR檢驗，確認陰性才能出境，在當地團進團出、避免與當地民眾接觸，回國後採5天加強版自主健康管理並進行PCR採檢，確認陰性後繼續進行9天一般版自主健康管理。

知情人士今天透露，帛琉總統惠恕仁（SurangelWhipps Jr.）將於3月28日深夜或29日凌晨搭乘華航班機抵台，預計在台訪問5天至6天，4月2日或3日返回帛琉，同班機將載回旅遊泡泡首發團。但經詢問，桃機公司告訴中央社，未接獲訊息；華航則表示，靜待指揮中心通知。

不過，入境帛琉後是否須檢驗，檢驗項目為PCR或抗原快篩等，仍有待兩國進一步溝通。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，今天傍晚將做最後決定，最快明天對外公布。

指揮中心副指揮官陳宗彥今天晚間接受媒體聯訪時也表示，台灣、帛琉旅遊泡泡相關措施已大致定案，目前討論也都是「好的結果」，採檢方式兩國也已凝聚共識，雖然暫時無法透露細節，但透露未來旅客出入境流程會更方便。

數名因事涉敏感不願具名的醫界人士向中央社記者透露，指揮中心原本計畫旅客採出境前3天採檢，確認陰性才可出境，但帛琉對此有疑慮，要求入境旅客應全面進行抗原快篩，也被指揮中心認為有偽陽性疑慮，讓旅遊泡泡一度卡關。

該人士指出，經台灣、帛琉多次討論，決定讓旅客在出境前於機場進行PCR採檢，入境帛琉後則不再檢驗，不僅免除帛琉對於採檢時間差的疑慮，旅客入境後也不用再花時間等待，可直接展開旅程。

不過，由於PCR檢驗至少得花3小時，因此旅客必須提早4小時至4.5小時抵達機場，由醫療團隊進駐採檢，等待檢驗結果的同時，再慢慢辦理其他登機等業務，檢驗結果確認陰性的旅客才能搭機，台灣、帛琉旅遊泡泡首發團預計4月第一週就會出團。